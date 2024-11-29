我是廣告 請繼續往下閱讀

28日下午，高雄市梓官區中學路某民宅，發生情侶雙屍命案，38歲江姓女子倒臥房內床上，54歲侯姓男子陳屍樓梯間，2人皆已明顯死亡。警方初步勘驗現場，無外人侵入等跡象，初步懷疑是侯男殺了江女後輕生，但詳細案情有待進一步釐清。警方調查，江女為中國大陸籍人士，嫁來台灣多年取得台灣身分，離婚後與侯男交往同居，交往已超過5年，2人平日一起擺攤賣鹹酥雞。據江女的友人透露，雙方疑感情不睦，時常發生爭吵，江女也抱怨過男友會對她「動手動腳」，侯男也有家暴紀錄。當天下午，友人前去拜訪江女，卻在樓梯間驚見侯男屍體，立即報警處理。警方獲報到場，初步檢視侯男身上無明顯外傷，但褲管沾有血跡，口袋內有江女房間鑰匙。江女則陳屍房間床上，身上有多處刀傷，現場也發現疑似兇刀，立即封鎖現場採證。全案已報請檢察官指揮偵辦中，並相驗釐清死因。