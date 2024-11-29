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▲NewJeans昨晚召開緊急記者會，表示她們要與經紀公司解約。（圖／翻攝YouTube／SBS 뉴스）

▲NewJeans解約恐怕要付天價違約金，對此成員Haerin表示她們沒有理由要付錢。（圖／翻攝自YouTube SBS 뉴스）

▲NewJeans的前製作人閔熙珍（如圖）被ADOR開除，成了NewJean反彈經紀公司的導火線。（圖／Vogue Taiwan）

南韓人氣女團NewJeans昨（28）日晚間召開緊急記者會，宣布12點過後，將與ADOR正式解約，這個是5人一致通過的決定，她們認為經紀公司ADOR與母公司HYBE娛樂並沒有盡到保護她們的責任，雙方再合作也沒意義。不過單方面宣布解約的舉動，引起外界好奇，難道真的有效嗎？對此，ADOR回應強調：「單方面主張信任破裂並不能構成解約的理由」，故公司認為雙方合約仍具效力，NewJeans仍然是她們的女團，雙方持續各說各話。NewJeans日前先是透過YouTube影片向公司對話，並立下改善期限希望能與公司溝通，但ADOR與HYBE都無作為，讓她們覺得自己的訴求被輕視，因此在期限截止前才召開記者會，表示5人決定與公司解約。而先前有韓媒估算，NewJeans若解約需要賠償至少6千億韓元（約新台幣138億元）的違約金，但成員Haerin昨日在記者會上表示，她們認為經紀公司才是過錯方，所以她們沒有違約問題，沒理由付錢。NewJeans成員更說雖然可能會短暫失去團名，但她們會繼續爭取，並維持現有已簽約的活動，盡量不耽誤廣告商、合作方。不過NewJeans的聲明讓外界摸不著頭緒，認為她們單方面宣布解約真的有效力嗎？對此，ADOR也發表聲明回應了，ADOR也補充他們並非全然不回應NewJeans的需求，之前曾多次要求要與NewJeans見面都沒成功，希望NewJeans能和他們敞開心胸談一談，未來也願意繼續支持NewJeans成為更具影響力的頂尖藝人。而NewJeans目前還沒做出新的回應，但5名少女一早就現身金浦國際機場，要飛往東京參加「Countdown Japan 24/25」音樂祭。這場風波也掀起眾多網友討論，許多粉絲摸不著頭緒，不解NewJeans的操作，認為她們如果不承認與公司的合約，又怎麼能保證可以繼續進行現有的活動，整體聽起來相當矛盾，大家看了也紛紛留言，「到底具體是沒有保護什麼」、「她們做這些決定前真的有問過律師嗎」、「如果進入了冗長官司，她們會以無合約、或被封殺狀態好一段時間的話，那在韓娛變化如此之快的情況下，東山再起並不簡單。不過還是佩服她們有這個勇氣挑戰HYBE。」