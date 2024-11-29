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英國國會下議院，28日針對「台灣的國際地位」進行辦論，並無異議通過動議，指出1971年聯合國大會第2758號決議未提及台灣、未處理台灣的政治地位，也未確立中華人民共和國對台灣的主權，相當於否定北京對聯大2758決議的扭曲詮釋。對此，中國駐英國大使館也在同一天發表聲明，強調絕不容許英國「少數政客」挑戰中國底線。根據中國駐英國大使館官網聲明，使館發言人針對英國國會下議院幾名後座議員，「炮製一份不具法律約束力的涉台動議，歪曲解讀聯大第2758號決議」一事表達不滿，認為此舉是踐踏國際法、公然挑釁戰後國際秩序和公認的國際關係準則，中國堅決反對，並予以強烈譴責。中國駐英大使館重申，台灣自古以來就是中國領土不可分割的一部分，這是世所公認的基本事實。 1971年，聯合國大會以壓倒性多數通過第2758號決議，決定恢復中華人民共和國在聯合國的一切權利，承認中華人民共和國政府代表是中國在聯合國唯一合法代表，並立即把台灣當局的代表，從聯合國及其所屬一切機構中驅逐出去，這項決議徹底解決了包括台灣在內，全中國於聯合國的代表權問題，明確不存在「兩個中國」，不存在「一中一台」。中國駐英大使館強調，作為中國領土不可分割的一部分，台灣沒有任何根據、理由或權利，參與聯合國及其他只有「主權國家」才能參加的國際組織，在這原則問題上，沒有灰色地帶，沒有模糊空間。中國駐英大使館還怒批道，區區幾名「反華議員」炮製的動議，根本撼動不了台灣屬於中國的基本事實和國際共識，也改變不了中國必須統一、也必然統一的前景，只是在無事生非、博取眼球，純屬癡人說夢；敦促英國上述政客，停止拙劣的政治鬧劇，停止挑戰一個中國原則，切實遵守英方在1972年中英聯合公報的明確承諾，制止反華政客的挑釁行為。