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網路近期瘋傳一系列不雅片，卻驚見有民眾穿著中正預校學生制服，對此，中正預校回應表示，影片中民眾並非校內學生，但因穿著制服影射學校形象，嚴重破壞校譽，且所攝影片疑涉違反相關法律規範，已要求立即下架影片，後續也將採取法律行動。中正預校發出新聞稿強調，學校以培養忠於國家、勇於承擔責任，品格與武德兼修的未來國軍幹部為己任。學生就學期間之品德言行及課業成績要求，向為學校教育重點。該民人以內容猥褻、疑涉不法之影片，影射學校形象，對中正預校師生名譽，以及學校形象，均造成極為嚴重負面影響。中正預校嚴正要求立即將影片下架，且必將採取法律行動，以維校譽。