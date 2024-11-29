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力挺民眾黨的網紅「館長」陳之漢日前直播自己做過球版（地下簽賭），遭球迷撻伐，不過民眾黨則找出民進黨立委莊瑞雄10月15日在立法院質詢的影片，自爆自己也有在玩球版，因莊瑞雄還身兼台灣職業籃球大聯盟會長，爭議更大。館長28日直播酸，「要像館長一樣嘛！誠實啊！」莊瑞雄10月15日在立院質詢時說，「如果真的是要玩運彩，我們政府跟委託機關發行就可以玩了，可是為什麼大家不玩？就算不好玩，一年還有600億，那如果好玩呢？為什麼會跟地下運彩那個所謂的球版差那麼多？部長，你知道嗎？這樣代表你都沒有在賭，我多少有在賭，你知道嗎？」不過莊瑞雄駁斥，有看完整質詢影片就可以知道，他原話說：「我多少也有在玩」，並且舉例現在合法運彩賠率太差（甚至還沒提到還需要串關），導致市場吸引力不足，所以我再接續向卓院長具體反映「合法運彩不好玩，比不過地下球板」！陳之漢說，莊瑞雄的前後文，很明顯就是在玩地下簽賭，還要辯、還要拗嗎？大家聽不下去啦！陳之漢也不滿，他自己誠實說做過球版的事，結果被民進黨、時代力量、台灣基進撻伐，還被議員告，這些人現在要不要罵莊瑞雄、要不要告？「我就講，台灣就是一大堆虛偽的人。」