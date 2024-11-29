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▲ 科博館《繽紛花聚展》，展出13種不同品種聖誕紅，花色有紅、桃紅、白色、黃色，以及少見的噴點和混合色彩，繽紛花海，賞心悅目。（圖／科博館提供）

迎接聖誕節，國立自然科學博物館植物園即日起推出《繽紛花聚─聖誕紅展》，用600盆多彩的聖誕紅盆花營造繽紛花海及歡樂節慶氛圍，同時與勤美集團草悟系「PARKLANE CHRISTMAS 2024」串聯過聖誕，寄出未來明信片、兌換限定禮物，邀請市民來科博館歡度充滿節日感的快樂時光。國立自然科學博物館學術副館長黃文山表示，這次展出13種不同品種聖誕紅，涵蓋國內育種者培育品種及國外授權生產品種，花色有紅、桃紅、白色、黃色，以及少見的噴點和混合色彩，除了呈現節慶熱鬧感，現場還能認識聖誕紅科普知識，包括品種培育技術、栽培歷史、品種權保護議題等，歡迎市民一起來欣賞美麗聖誕紅。科博館生物學組植物園科助理研究員陳盈君博士說，聖誕紅在臺灣為僅次於蝴蝶蘭的最大宗盆花，是臺灣第一個納入植物品種權保護的花卉作物。生產者及消費者都要尊重、保護育種者權益，才能讓國內育種家願意投入新品種研發及生產，讓聖誕紅擁有更佳的外觀、更高的適應性，強化臺灣花卉產業在國際市場競爭力。「玫瑰紅星」是特展中唯一由臺灣育種的聖誕紅，它是陽昇園藝育成的新穎品種，株型自然緊實，花型圓滿度高，對光線敏感度較低，室內種植較不易落葉，目前正進行品種權申請案的審查程序中。聖誕紅是「短日性植物」，當日照時間減少到一定程度才開始花芽分化，花農必須精準控制光照，才能在適合時機開花，符合市場需求。今年科博館再度攜手勤美集團草悟系，成為「PARKLANE CHRISTMAS 2024」聖誕村一份子，可至植物園特展室領取、投遞未來明信片，利用勤美生活APP點數，換取科博館精心準備的應景、療癒聖誕禮。《繽紛花聚—聖誕紅展》融合節慶歡樂氣氛與聖誕紅科普知識，即日起至2025年1月5日於植物園特展室展出，歡迎大小朋友前來感受這場視覺饗宴。https://drive.google.com/drive/folders/1qGY5LIWrRIMNBbjEDMlaKXcxWRbbENu8?usp=sharing