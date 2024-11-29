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美國職棒（MLB）洛杉磯道奇日前宣佈以5年1.82億美元（約合新台幣59億）簽下賽揚強投Blake Snelll，但其中有6000萬美元（約合新台幣10.9億）為延遲支付，讓道奇目前延遲付款的總額來到9.62億美元（約合新台幣310億）此舉引來媒體批評，《紐約郵報》撰文直呼道奇這樣的行爲不公平。根據《紐約郵報》報導指出，Mookie Betts與道奇的3.65億美元合約中有1.15億美元是延期付款，Freddie Freeman和捕手Will Smith也將獲得超過1億美元的延遲付款，而大谷翔平7億美元的天價合約，有6.8億為延遲付款，加上Snell的6000萬美元，道奇球團目前延遲付款總金額來到9.62億美元（約合新台幣310億）近幾年大聯盟勞資協議允許球隊在合約中增加延遲付款的選項，如此一來球團就能將薪資壓在豪華稅門檻下，雖有不少球隊都和陣中明星球員達成延遲付款協議，如大都會的Francisco Lindo與Edwin Diaz，以及紅襪的Rafael Devers等 ，但不是每支球隊都能像道奇這樣充分利用延遲付款的計畫。道奇這樣的計畫，除了讓他們能夠將薪資壓在豪華稅門檻下外，也能讓資金鏈保持充裕，以便在自由市場簽下更多球員，《紐約郵報》在報導最後也表示，雖然這樣看起來不公平，但到2026年勞資協議到期前，合約的延遲付款將會成為MLB的一部分。