我是廣告 請繼續往下閱讀

行政院9月通過娛樂稅法修正草案，授權地方政府可停徵職棒、演唱會等特定項目的娛樂稅。對此，台北市長蔣萬安昨日赴議會備詢時，承諾北市未來會全面停徵娛樂稅，大力發展演藝、文化、表演和運動產業的蓬勃發展。蔣萬安今（29）日強調，台北大巨蛋啟用之後迎來國際賽事、演唱會活動，停徵娛樂稅可以帶動大巨蛋經濟蓬勃發展。蔣萬安今日上午出席113年度臺北市衛生保健志願服務志工暨團體楷模獎表揚大會，會前受訪。媒體詢問停徵娛樂稅，蔣萬安表示，台北市是最有潛力發展演唱會經濟的城市，有強大的消費力、最多的演藝場館，以及最便利的交通網絡，當然在台北大巨蛋啟用之後迎來一流的國際賽事，以及即將舉辦演唱會。蔣萬安進一步說，台北市也是服務業的重鎮，光是第二季北市整體銷售來到4兆5000億，對於未來停徵娛樂稅之後也會帶動整體服務業的活絡，看完一場球賽、欣賞完一場演唱會之後，不免會到餐廳、酒吧，或是鄰近商圈消費，未來停徵娛樂稅能減輕劇場、電影院的負擔，所以也很期待停徵娛樂稅之後大巨蛋經濟蓬勃發展。媒體問市議會民進黨團傳遭持刀恐嚇，會增加戒備嗎？蔣萬安表示，「我們一定確保言論自由，對於暴力恐嚇事件絕不容許」，警察局信義分局已經報檢察官偵辦，一定或確保各項安全，以及民眾的安全。