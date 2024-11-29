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勞動部勞發署北分署39歲吳姓員工疑似不堪長期職場霸凌輕生，原任分署長謝宜容遭免職；如今前勞動部長許銘春又被控挪用「就業安定基金」365萬元辦演唱會，而謝宜容也被爆涉挪用183萬元公款買禮品送親友；國民黨北市議員鍾小平到台北地檢署告發前勞動部長許銘春、謝宜容涉貪污等罪，北檢已分他字案偵辦，將許銘春、謝宜容列為被告。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉指出，此次勞動部員工疑遭霸凌輕生事件，最大的苦主是總統賴清德。吳子嘉28日在節目《董事長開講》表示，新北檢以謝宜容涉瀆職罪，先將她先境管，隨後把許銘春被告的案件轉移到新北，他們兩人用的錢都是就業安定基金，都是用公款。吳子嘉說，許銘春都說謝宜容與他無關，結果卻變成貪污被告，看來新北檢不是要羈押謝宜容而已，恐也要把許銘春押起來。吳子嘉指出，謝宜容涉霸凌疑致公務員輕生這件事，最大的苦主是賴清德，他的民調恐怕掛了。吳子嘉直言，謝宜容把賴清德害死了，一個人就把賴清德的民調搞垮，且更惡劣的是，賴清德2次道歉後一個小時，謝宜容才出來道歉，可見謝宜容多大尾、背景多硬。吳子嘉認為，如果許銘春因貪污被羈押，賴清德民調也許會恢復正常。