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▲賣喪屍菸彈害三重警殉職，新北刑大攻堅埋伏，41歲藥頭買午餐遭逮，訊後依《毒品危害防制條例》移送法辦。（圖／翻攝畫面）

▲專案小組於王男住處，查獲第二級毒品依托咪酯類毒品菸彈、分裝瓶、電子菸主機、第三級毒品愷他命及分裝工具一批等證物。（圖／翻攝畫面）

今年7月間，新北三重26歲黃姓男子，因吸食摻有「依托咪酯」的喪屍菸彈，毒駕逆向撞死執勤員警黃瑋震，警方不斷溯源追查，發現毒品來源與41歲王姓藥頭有關。新北市刑大專案小組，於本月27日埋伏，趁王男外出購買午餐之際，當場將其逮捕，訊後依《毒品危害防制條例》移送法辦，這也是「依托咪酯」類毒品列為第二級毒品後，全國首例查獲的製造與販售案件。據了解，近期警方查獲「依托咪酯」類毒品數量急遽上升，全國各縣市亦發生多起毒駕肇事致人死傷案件，行政院於今（27日）正式公告，將「依托咪酯」等相類似麻醉藥物，改列為第二級毒品，未來施用、持有是類毒品將科以刑罰，在警方強力查緝的同時，提升刑罰有效嚇阻，避免持續毒害國人。今年7月間，新北三重一名員警，因執勤遭毒駕者撞擊不幸殉職，肇事的黃姓男子事後坦承，在電子菸中吸食新興毒品「依托咪酯」，導致駕駛行為失控釀禍。案發後，新北地檢署立即展開偵辦，並指揮新北市刑大偵五隊，針對毒品來源進行溯源追查。經查，上游41歲王姓毒販，於新北市蘆洲區某處承租民宅，作為「依托咪酯菸彈」分裝工廠，王嫌將「依托咪酯」類毒品混合菸油，製成俗稱「喪屍菸彈」、「上頭菸」的毒菸彈，並偽裝成一般電子菸兜售。27日，專案小組見時機成熟，當場於王男住處，查獲第二級毒品依托咪酯類毒品菸彈、分裝瓶、電子菸主機、第三級毒品愷他命及分裝工具一批等證物，全案依違反毒品危害防制條例移送法辦。警方也強調，毒品犯罪情勢變化快速，為防制新型態毒品，將持續強化緝毒能量、打擊強度、情資廣度，以「溯毒、追人、斷金流」之核心原則，賡續辦理新型態毒品防制工作，貫徹政府毒品零容忍的一貫立場，宣示打造新北成為無毒家園。