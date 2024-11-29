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▲世界棒球12強中華隊教練團成員王建民（左起）、高志綱、陳江和、曾豪駒、張建銘、林岳平、彭政閔、高國輝一起打造出歷史上最強的中華隊。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.24）

▲這次中華隊在12強賽奪冠，王建民（圖中者）和彭政閔也都落淚，開心國家隊後輩們能幫自己完成這個夢想。（圖／記者葉政勳攝影）

中華隊有望延續黃金教練團！世界12強棒球錦標賽落幕，中華隊爆冷完封國際賽的不敗王者日本隊，完成「下剋上」的神奇旅程，讓全台陷入棒球熱潮之中，而明年3月的經典賽資格賽，也成為各界討論的話題。在中華隊返抵桃園機場時，中職會長兼任本次12強領隊的蔡其昌，提到經典賽資格賽主帥人選，就表示：「而冠軍主帥曾豪駒，在昨（28）日出席活動受訪時，同樣親口證實，將會執教經典賽資格賽，並且預計維持教練團成員，但仍會詢問個別意願。這群教練在國際賽和職棒舞台都擁有輝煌成績，若這批「黃金教練團」能在經典賽資格賽延續合作，相信對中華隊將是一大利多。