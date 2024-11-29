中華隊有望延續黃金教練團！世界12強棒球錦標賽落幕，中華隊爆冷完封國際賽的不敗王者日本隊，完成「下剋上」的神奇旅程，讓全台陷入棒球熱潮之中，而明年3月的經典賽資格賽，也成為各界討論的話題。總教練曾豪駒本次帶隊奪冠有功，包含中職會長蔡其昌、曾豪駒本人，都在訪問中證實，將會續任經典賽資格賽總教練，同時，也透露教練團人選應會維持，球迷們將有望再見到12強的「黃金教練團」。
12強教練團分工明確 成為幕後英雄
在中華隊返抵桃園機場時，中職會長兼任本次12強領隊的蔡其昌，提到經典賽資格賽主帥人選，就表示：「其實按照原先規劃，因為世界12強與經典賽資格賽很接近，所以一併考慮，當初就是打算由曾豪駒總教練繼續帶隊，不過2026年經典賽部分還未列入規劃。」
而冠軍主帥曾豪駒，在昨（28）日出席活動受訪時，同樣親口證實，將會執教經典賽資格賽，並且預計維持教練團成員，但仍會詢問個別意願。事實上，本次中華隊教練團名單，也是以2023年經典賽為班底，包含首席兼捕手教練高志綱，打擊教練彭政閔、高國輝，投手教練林岳平，牛棚教練「建仔」王建民，以及內野守備教練陳江和和外野守備兼跑壘教練張建銘。
這群教練在國際賽和職棒舞台都擁有輝煌成績，總教練曾豪駒在中華隊進行複賽期間，指出教練團成員在2023年經典賽時就建立良好默契，所以能有效協調分工，並迅速了解選手狀況。若這批「黃金教練團」能在經典賽資格賽延續合作，相信對中華隊將是一大利多。
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在中華隊返抵桃園機場時，中職會長兼任本次12強領隊的蔡其昌，提到經典賽資格賽主帥人選，就表示：「其實按照原先規劃，因為世界12強與經典賽資格賽很接近，所以一併考慮，當初就是打算由曾豪駒總教練繼續帶隊，不過2026年經典賽部分還未列入規劃。」
而冠軍主帥曾豪駒，在昨（28）日出席活動受訪時，同樣親口證實，將會執教經典賽資格賽，並且預計維持教練團成員，但仍會詢問個別意願。事實上，本次中華隊教練團名單，也是以2023年經典賽為班底，包含首席兼捕手教練高志綱，打擊教練彭政閔、高國輝，投手教練林岳平，牛棚教練「建仔」王建民，以及內野守備教練陳江和和外野守備兼跑壘教練張建銘。
這群教練在國際賽和職棒舞台都擁有輝煌成績，總教練曾豪駒在中華隊進行複賽期間，指出教練團成員在2023年經典賽時就建立良好默契，所以能有效協調分工，並迅速了解選手狀況。若這批「黃金教練團」能在經典賽資格賽延續合作，相信對中華隊將是一大利多。
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