我是廣告 請繼續往下閱讀

▲27日晚間，泰國網紅茱麗葉（Juliet），行經新北新店裕隆城附近，穿越馬路時遭機車撞飛，導致右腿骨折、四肢擦挫傷、肺受傷。（圖／翻攝IG）

27日晚間，37歲泰國網紅茱麗葉（Juliet），行經新北市新店裕隆城附近，穿越馬路時遭機車撞飛，導致右腿骨折、四肢擦挫傷、肺受傷，目前在醫院接受治療。警方調查，因事故地點天色昏暗，加上附近的停車場出入口，未設置行人穿越道，20歲張姓男騎士未注意路況，直接撞上穿越馬路的茱麗葉。據了解，泰國網美茱麗葉，於上月持觀光簽證來台旅遊，日前行經裕隆城周圍，見沒車輛後穿越馬路，卻遭張男騎機車撞擊，警消獲報後趕抵，茱麗葉右腳骨折，肺部受傷、四肢也有擦挫傷；張男四肢擦挫傷，2人均被送往醫院救治。張男無酒駕情事，警方初步研判，張男疑未注意車前狀況，茱麗葉未依規定穿越車道，才導致該起事故發生，但詳細肇事原因仍待進一步釐清。茱麗葉於車禍後，在社群分享穿粉紅高跟鞋美照，表示希望能早日康復，再次穿上最愛的高跟鞋，也感謝警消及醫護人員第一時間的協助。新北市政府交通局表示，事故處為停車場出入口，非交岔路口，如行人要穿越至對向，其北側50公尺處的寶中路、品牌路，已設有行人穿越道供行人穿越，並籲請行人當心路況，以維護自身安全。