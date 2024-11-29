台灣人非常喜歡吃buffet，因為菜色眾多且想吃什麼就拿什麼的特性，成為許多人相約聚餐的首選，然而被封為是CP值最高的「饗食天堂」近日宣佈2025年將漲價，下午茶不再有甜甜價698元的價格，許多老饕也感到可惜。不過，就有老饕推薦，與饗食天堂同為「饗賓集團」的buffet「果然匯」，最低只要588元就能吃到飽，且食材水準非常高，不少老饕吃過都盛讚表示：「對素食完全改觀！」
一名網友在臉書社團「台灣大胃王buffet包肥吃到飽」貼文指出「饗食天堂明年要漲價了，其實也合情合理，其他家都已經破千元以上，個人覺得漲價還算合理，如果大家想吃更便宜的，推薦同為饗賓集團的果然匯，雖然是蔬食buffet，但是口味不輸給葷食，最低只要588元就能吃到飽喔！」
貼文曝光後，不少老饕紛紛回應「果然匯真的是寶藏餐廳，588元吃到飽真的超級佛心」、「這間一直聽說是素食還沒吃過，看大家好像都很推」、「果然匯真的吃過會上癮，便宜又好吃，松露蒸蛋超級讚」、「松露水煮蛋超級好吃...還有煎香菇，果然匯真的把素食弄超好吃又便宜！」、「第一次去吃果然匯雖然發現沒肉，但越吃越開心，吃完對素食整個改觀。」
饗食天堂漲價老饕改吃這間！588元吃到飽「對素食改觀」
事實上，老饕們口中的這間「果然匯」，就是buffet界龍頭「饗賓集團」旗下的其中一間自助百匯，與饗食天堂、旭集、饗饗、饗 A JOY隸屬同個餐飲集團，其主打的特色就是便宜且是以「蔬食buffet」聞名，全台灣第一間店是在2013年開幕，目前有5家分店分佈在北中南，曾經在2016年被CNN認證為世界十大素食城市台北之代表餐廳。
那麼果然匯有多便宜呢？根據饗賓集團官網簡介，果然匯最便宜的價位是平日午餐以及晚餐時段，成人每位只要588元加上一成服務費，不要說跟同樣是buffet的相比，這個價位甚至已經比一些復合型牛排館稍微貴一些而已。許多老饕第一次吃本來對素食都無興趣，但實際吃過之後，對於素食餐廳完全大改觀。
果然匯高雄店真實試吃心得！推薦必吃美食、Google評價一次看
《NOWnews》記者曾經也與友人到高雄「果然匯夢時代」用餐過，當初是因為不知道要吃什麼，因為便宜價位加上大家都沒吃過因而嚐鮮，而即便我們之中沒人吃素食，但大家對於餐點品質、美味程度都大力讚賞一番，其中令記者印象深刻的餐點包括「松露蒸蛋」、「猴頭菇料理」、「歐姆蛋」、「酥皮濃湯」、「麻油麵線」、「冰淇淋」、「拔絲地瓜」、「披薩」等。
而仔細看果然匯各家分店的Google評價，平均分數高達4.5顆星，許多老饕都留下評價表示「全家人都不吃素但卻愛上這間餐廳，五星好評」、「這間餐廳真的是隱藏神店！不是吃素的人也會愛吃」、「已經回訪10幾次了，每一次吃都覺得松露蒸蛋太厲害，還有猴頭菇好好吃」、「義大利麵、燉飯口味多樣好吃，現做手卷也是很棒，甜點區更令人驚艷！完全不輸給葷食的buffet！」只能說，如果你是沒吃過果然匯的民眾，不要害怕沒大魚大肉，朝聖過一次你就知道大家評價沒在浮誇的啦！
🟡果然匯蔬食buffet
📍分店：台北天母店、板橋遠百店、桃園統領店、竹北遠百店、高雄夢時代店
📍午餐用餐時段11:30-15:00
費用：平日成人588元/兒童294元；假日成人688元/兒童344元
📍下午茶用餐時段14:30-16:30
費用：平日不提供；假日成人638元/兒童319元
📍晚餐用餐時段17:30-21:00
費用：平日成人588元/兒童294元；假日成人688元/兒童344元
根據官網介紹，未滿三歲以下之幼兒免費；三歲（含）以上未滿六歲之幼兒酌收150元；六歲（含）以上至未滿十二歲之兒童半價；十二歲以上以成人計費，以上價格都需要收10%服務費。
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貼文曝光後，不少老饕紛紛回應「果然匯真的是寶藏餐廳，588元吃到飽真的超級佛心」、「這間一直聽說是素食還沒吃過，看大家好像都很推」、「果然匯真的吃過會上癮，便宜又好吃，松露蒸蛋超級讚」、「松露水煮蛋超級好吃...還有煎香菇，果然匯真的把素食弄超好吃又便宜！」、「第一次去吃果然匯雖然發現沒肉，但越吃越開心，吃完對素食整個改觀。」
饗食天堂漲價老饕改吃這間！588元吃到飽「對素食改觀」
事實上，老饕們口中的這間「果然匯」，就是buffet界龍頭「饗賓集團」旗下的其中一間自助百匯，與饗食天堂、旭集、饗饗、饗 A JOY隸屬同個餐飲集團，其主打的特色就是便宜且是以「蔬食buffet」聞名，全台灣第一間店是在2013年開幕，目前有5家分店分佈在北中南，曾經在2016年被CNN認證為世界十大素食城市台北之代表餐廳。
那麼果然匯有多便宜呢？根據饗賓集團官網簡介，果然匯最便宜的價位是平日午餐以及晚餐時段，成人每位只要588元加上一成服務費，不要說跟同樣是buffet的相比，這個價位甚至已經比一些復合型牛排館稍微貴一些而已。許多老饕第一次吃本來對素食都無興趣，但實際吃過之後，對於素食餐廳完全大改觀。
果然匯高雄店真實試吃心得！推薦必吃美食、Google評價一次看
《NOWnews》記者曾經也與友人到高雄「果然匯夢時代」用餐過，當初是因為不知道要吃什麼，因為便宜價位加上大家都沒吃過因而嚐鮮，而即便我們之中沒人吃素食，但大家對於餐點品質、美味程度都大力讚賞一番，其中令記者印象深刻的餐點包括「松露蒸蛋」、「猴頭菇料理」、「歐姆蛋」、「酥皮濃湯」、「麻油麵線」、「冰淇淋」、「拔絲地瓜」、「披薩」等。
而仔細看果然匯各家分店的Google評價，平均分數高達4.5顆星，許多老饕都留下評價表示「全家人都不吃素但卻愛上這間餐廳，五星好評」、「這間餐廳真的是隱藏神店！不是吃素的人也會愛吃」、「已經回訪10幾次了，每一次吃都覺得松露蒸蛋太厲害，還有猴頭菇好好吃」、「義大利麵、燉飯口味多樣好吃，現做手卷也是很棒，甜點區更令人驚艷！完全不輸給葷食的buffet！」只能說，如果你是沒吃過果然匯的民眾，不要害怕沒大魚大肉，朝聖過一次你就知道大家評價沒在浮誇的啦！
🟡果然匯蔬食buffet
📍分店：台北天母店、板橋遠百店、桃園統領店、竹北遠百店、高雄夢時代店
📍午餐用餐時段11:30-15:00
費用：平日成人588元/兒童294元；假日成人688元/兒童344元
📍下午茶用餐時段14:30-16:30
費用：平日不提供；假日成人638元/兒童319元
📍晚餐用餐時段17:30-21:00
費用：平日成人588元/兒童294元；假日成人688元/兒童344元
根據官網介紹，未滿三歲以下之幼兒免費；三歲（含）以上未滿六歲之幼兒酌收150元；六歲（含）以上至未滿十二歲之兒童半價；十二歲以上以成人計費，以上價格都需要收10%服務費。