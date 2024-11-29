我是廣告 請繼續往下閱讀

馬英九基金會日前邀請大陸青年來台交流，其中眾所注目莫過於擁有奧運桌球6金的選手馬龍，卻傳出教育部以「高中生心智尚未成熟」無座談會，而政院則澄清行程全面批准無更動。對此前立委邱毅表示，這實在是很無聊、很瞎也很愚蠢，更顯示做賊心虛、掩耳盜鈴的台獨心態，而台獨心態就是內心既怕美國更畏懼中國，尤其面對像胡歌、馬龍、楊倩這些優秀年輕人，就顯得自卑、自慚形穢、見不得人。邱毅說，馬英九幹了件很有意義的好事，基金會邀請了40名大陸年輕人來訪問台灣，並與台灣年輕人做面對面的溝通交流，這絕對是件很正面的好事，而訪團中最受歡迎的就是乒乓球六冠王馬龍，所到之處都引起圍觀、拍照甚至是尖叫，這可把民進黨台獨分子給嚇壞了，所以開始給這個訪問團設路障，甚至污名化。邱毅表示，首先訪問團去中山女高時，規定只能參訪不能交流，理由是大陸團員都是共青團員、共產黨員。他們是來統戰的，高中生心智未成熟，所以不合適溝通交談，以免被認知作戰。邱毅認為，這實在是很無聊、很瞎，而且很愚蠢的舉動，更顯示出做賊心虛、掩耳盜鈴的台獨心態。而台獨心態就是內心既怕美國更畏懼中國，尤其面對像胡歌、馬龍、楊倩這些優秀年輕人，就顯得自卑、自慚形穢、見不得人。邱毅表示，所以黑熊學院的沈伯洋才說出「所有交流都是統戰」的垃圾話，還揚言要修改《外患罪》，把與大陸交流者，皆列為通敵賣台之犯罪行為。而台獨在島內賣力的妖魔化、黑化中國，在這方面做得最極端的就是于北辰，還成天很得意自稱是兩岸最紅的人。邱毅認為，被中國官方定調為「台獨頑固分子」的沈伯洋、王定宇等人，也從來沒有閒著，一逮著機會，必得出來獻醜一番。不過台獨越是想方設法攻擊馬龍等人，越暴露出其內心惶恐畏懼，以及面對統一即將到來的焦慮不安，話說回來，這些小丑言行，不也提供兩岸交流的很多笑料題材嗎？