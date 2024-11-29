2024秋天（9月至11月）氣溫創下73年以來最暖紀錄！中央氣象署天氣預報中心主任陳怡良指出，統計平地11測站，今年秋天均溫來到26.3度，相較於氣候平均值25.1度高上許多，秋季平均雨量則是1034.3毫米，也比平均值562毫米還多，因此2024秋季屬於「高溫多雨」的型態，主要和東北季風較弱與颱風有直接關聯。

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陳怡良說明，在地球暖化的背景之下，近10年秋季的氣溫都高於平均值，今年除了幾波東北季風或颱風、低壓帶造成降雨時，氣溫會稍微降低，其它時間大多都是溫暖偏熱，不止陸地溫度，就連海溫也都持續偏高。

陳怡良提及，今年秋天均溫26.3度，是1951年以來最高，平均值為25.1度，歷年最低溫則是1956年的23.7度。

▲2024秋季屬於「高溫多雨」的型態，主要和東北季風較弱與颱風有直接關聯。（圖／中央氣象署）
▲2024秋季屬於「高溫多雨」的型態，主要和東北季風較弱與颱風有直接關聯。（圖／中央氣象署）
陳怡良表示，今年9月至11月，台灣北方有相當明顯的「高壓環流」，而台灣周圍延伸到南海北部、菲律賓海北部則都是「低壓環流帶」，這樣的大環境適合颱風發展，光是秋季，西北太平洋就生成15個颱風，氣候平均值為10.8個，其中又以10月初的「山陀兒颱風」和10月底的「康芮颱風」，對台灣影響最大。

除了直接登陸的颱風外，從南邊通過的颱風、熱帶性低氣壓也替台灣帶來不少雨勢，主要原因就是台灣北方明顯的高壓，導致颱風生成後不容易往北方走，反而是往西向台灣靠近。綜合上述原因，秋季一度出現「四颱共舞」、路徑像複製貼上，令大家印象深刻的案例。

▲2024年秋季，西北太平洋生成15個颱風，高於氣候平均值的10.8個。（圖／中央氣象署）
▲2024年秋季，西北太平洋生成15個颱風，高於氣候平均值的10.8個。（圖／記者張志浩攝）
▲ 今年秋天均溫來到26.3度，相較於氣候平均值25.1度高上許多，也創下73年最暖紀錄。（圖／中央氣象署）
▲ 今年秋天均溫來到26.3度，相較於氣候平均值25.1度高上許多，也創下73年最暖紀錄。（圖／中央氣象署）
▲今年秋天平均雨量1034.3毫米，高於平均值約8成，主要因為颱風生成活躍，且往台灣移動的路徑較多。（圖／中央氣象署）
▲今年秋天平均雨量1034.3毫米，高於平均值約8成，主要因為颱風生成活躍，且往台灣移動的路徑較多。（圖／中央氣象署）

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