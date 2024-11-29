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日本「令和怪物」佐佐木朗希在日前宣布旅美後，成為棒球界最受矚目的焦點，《紐約郵報》記者Jon Heyman表示佐佐木朗希的爭奪戰，將會是場道奇與教士的戰鬥，Heyman也提到任何球隊都會想簽下佐佐木朗希，但他認為教士和道奇是最有機會的兩支球隊。道奇與教士是國聯西區死敵，同時也是國聯西區冠軍的熱門球隊，道奇本週以5年1.82億美元（約合新台幣59億）簽下賽揚強投Blake Snell，正式打響休賽季補強第一槍，而教士目前還沒有太大動作。兩隊休賽季的補強，也是外界關注的焦點，Heyman在報導中提到，他認為雖然有很多球隊會尋求簽下佐佐木朗希，但道奇和教士是最有機會的，道奇陣中目前有大谷翔平和山本由伸兩名日籍選手，教士分面則有達比修有以及松井裕樹，這四名球員也被視為爭奪佐佐木朗希的關鍵因素。雖然大聯盟30支球隊都有機會，但南加州日本社區蓬勃且氣候溫暖，加上球隊擁有資深的日本球員能夠提供給佐佐木朗希經驗，因此道奇和教士才會被視為佐佐木朗希的潛在下家。根據《The Athletic》報導，羅德希望能在今年就敲定佐佐木朗希旅美相關事宜，根據《Dodgers Blue》報導指出，佐佐木朗希有望在大聯盟冬季會議結束後就完成簽約，這樣羅德就能獲得簽約金中的百分之20，且也能在今年結束前將佐佐木朗希送往美國。