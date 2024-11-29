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台灣虎航（6757）今（29）日轉列一般上市板，股價展開蜜月行情，突破80元大關，穩居航空股王寶座，最高一度飆至81元，創下新高價位。虎航日前進行新股申購抽籤，新股申購張數共計1790張，每人限購1張，承銷價40元，若中籤者賣在今日最高點81元，則現賺4.1萬元，報酬率翻倍。虎航今日改列一般板上市，以78.3元開出、上漲0.8元或1%，今開盤後不久出現新股賣壓，盤中一度翻黑來到75.9元，隨後又震盪走揚，早盤股價最高來到81元。開盤半小時成交量破萬，截至上午10時30分，成交量已突破1.4萬張，與前一日（28日）3890張的交易量相比，相差超過3倍。虎航日前於19日至21日展開申購抽籤，根據證交所統計，在剔除不合格申購筆數後，共計有85萬7752名股民參與抽籤，中籤率僅0.2%。若中籤者賣在今日最高價81元，則現賺4.1萬元；未中籤者，已於26日收到共計40050元的還款。隨著全球航空市場的復甦，台灣虎航前十月累計營收新台幣139.39億元，年增35.7%；前三季EPS已達5.52元，超越去年全年，創下歷史新高，獲利能力（毛利率、營業淨利率、純益率）居四航之冠。