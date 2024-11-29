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棒球12強賽事落幕，中華隊在決戰擊敗日本，勇奪冠軍，創史上最佳成績，25晚搭專機返台獲高規格接待，但機場動線混亂，采盟免稅店員工還穿黃衣，不但拉起布條宣傳，還把球員擠到後面，甚至連副總統蕭美琴的維安都出現狀況球迷痛批「黃巾之亂」。前立委郭正亮直言，混亂最主要的原因就是蕭美琴到場接機，「你來這邊蹭什麼阿？」郭正亮在節目《大新聞大爆卦》中直言，當天真正要負責機場動線、空間管理的單位其實是機場公司，也就是交通部，所以交通部長陳世凱第一時間就批采盟，還要開罰，這樣大家就會忘記機場公司也有疏失。不過郭正亮說，接機會出現這樣的混亂，就是因為蕭美琴到場接機，如果蕭美琴不在，就不會有這些狀況，蕭美琴到場，特勤也會在場，特勤最大，其他單位也沒法管，結果反而是特勤也沒能力掌控現場。郭正亮說，如果沒有特勤在場，航警局等比較有接機經驗的單位，都會知道自己該怎麼處理，蕭美琴根本就不該帶一群特勤到場，反正之後選手也會進總統府、也還會有遊行，蕭美琴都會見得到人，到底去機場蹭什麼？