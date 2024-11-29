我是廣告 請繼續往下閱讀

民進黨黨團幹部李坤城、蔡易餘今（29）日凌晨5點就到立院議場門口排隊遞案，聲稱是要提案議程包含學生輔導法 、貨物稅條例、 行政院組織法等民生優先法案。對此，民眾黨立院黨團表示，《學生輔導法》、《貨物稅條例》本週二就排定好，民進黨遞案的目的只是想擋掉後面的勞動部霸凌案等弊案的調查委員會。民眾黨團表示，今天民進黨團新任幹部李坤城委員、蔡易餘委員凌晨5點，就冒著冷風到議場門口排隊遞案，民進黨團幹事長吳思瑤剛剛受訪時還表示，民進黨團提案議程包含《學生輔導法》 、《貨物稅條例》、 《行政院組織法》等條例。吳思瑤說：「為了民生優先，希望在野黨不要再搞政治性法案，所以特別來排隊」。民眾黨團指出，吳思瑤跟民進黨團都不知道，本週二的程序委員會早就已經排定：今天院會議程，第一案《學生輔導法》、第二案就是《貨物稅條例》嗎？週二就排好了，各黨委員都無異議通過、也就是說民進黨根本不用來排隊。民眾黨質疑，民進黨遞案的目的，只是想擋掉後面的勞動部霸凌案等弊案的調查委員會吧？「莫非民進黨立院黨團的志業，是當行政部門的遮羞布？」