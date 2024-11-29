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台灣最強中華隊擊敗強敵日本，奪2024棒球賽世界冠軍，拿下台灣棒球史上最佳紀錄，締造佳績里程碑，遠百狂賀中華隊奪冠感謝英雄感動回饋，謝謝中華隊帶全台灣一起見證歷史。遠百感謝英雄感動回饋檔期2024年11月29日~12月4日共6天，國際精品單筆20,000元送1,000元，女男童裝單筆3,500元送350元、遠百板橋中山和遠版竹北女男童裝單筆8,000元加送200元。指定銀行全館當日分期刷滿10,000元送200元十足抵用券。國際精品、女男童裝贈出的抵用券，在12月31日百貨服飾單筆消費每滿1,000元時抵用。另外奪冠同慶，樓面和品牌都有推出專屬獨享優惠商品。台中大遠百即日起~11月30日狂賀祭優惠，化妝品專櫃鎖定限量買一送一商品，全館餐飲指定品牌買一送一、家用家電推出限定商品8折優惠、男女服飾指定專櫃衣服鞋子買一送一。HAPPY GO卡友點點成金好康翻倍，HAPPY GO點數100點可以兌換200元券。還有卡友來店禮，憑全館單筆滿1,000元送弘前蘋果乙顆。高雄大遠百11月29日~12月8日推出APP會員來店禮，憑遠百APP金級會員及同卡號當日消費不限金額發票至9F客服中心即贈100元十足電子券，滿滿誠意回饋球迷。新竹大遠百彈珠公賣局11月30日前每日前50名遊玩彈珠檯，使用遠百APP可享買一送一。