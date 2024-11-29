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越南透露將向美國買更多飛機和相關產品，盼美國取消貿易壁壘，越南外交部副部長杜雄越27日表示，希望促進與美國的貿易和諧。根據《越南快訊》報導，2024年越美工商高峰會27日在越南首都河內市舉行，杜雄越（DoHung Viet）在會議上發表美國政黨替換的看法和對越南的影響。他說：「越美兩國有信心進一步發揮潛力，讓全面戰略夥伴關係更具實質性。」美國總統當選人川普（Donald Trump）揚言要對中國與墨西哥加徵關稅，更在社群平台發文，說「一上任就要對加拿大、墨西哥徵收25%關稅，對中國加徵10%關稅。」外界認為川普政府可能也會到越南開刀，遭到貿易戰的餘波攻擊，因為越南坐收供應鏈轉移紅利，在電子科技業的投資加持之下，對美貿易順差持續擴大，目前僅次於中國和墨西哥。外界對越南可能被貿易戰火波及的猜測不斷，杜雄越在會議上向越美兩國企業家強調，為了促進與美國的貿易和諧及可持續性，越南計劃向美國採購更多產品，包括飛機、液化天然氣（LNG）、安全裝備以及人工智慧晶片。越南總理范明正（PhamMinh Chinh）在會議上指出，盼美國取消對越南的壁壘，盡快承認越南市場經濟地位；他還建議，兩國企業相互支持，深度參與新供應鏈，以及幫助擴大越南全球供應鏈。