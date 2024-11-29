我是廣告 請繼續往下閱讀

▲媒體人謝寒冰臉書發文狠酸立委莊瑞雄。（圖／翻攝自謝寒冰臉書）

網紅「館長」陳之漢自曝以前做過職棒「球版」（地下賭盤）遭球迷炎上；民眾黨立院黨團則爆料民進黨立委莊瑞雄也曾公開說過自己玩過「球版」。莊瑞雄昨日駁斥有此言論，並揚言若講過可以拿刀給他，他會切腹。不過，粉專「不演了新聞台」貼出國會質詢逐字稿，狠狠打臉莊瑞雄。資深媒體人謝寒冰今日狠酸莊瑞雄，「記得刀要向民眾黨借啊！」根據粉專「不演了新聞台」28日PO出10月15日立院院會總質詢逐字稿，內容寫道，莊瑞雄說「我身邊有很多人都在賭博！如果是賭這個運彩也還好，可是你知道都是賭什麼嗎？是賭非法的，就是一般講的球版嘛。這個是地下運彩。如果真的是要玩運彩，我們政府跟委託機關發行就可以玩了，可是為什麼大家不玩？就算不好玩，一年還有600億，那如果好玩呢？為什麼會跟地下運彩那個所謂的球版差那麼多？部長，你知道嗎？這樣代表你都沒有在賭，我多少有在賭，你知道嗎？」莊瑞雄隨後說明賠率，「我們現在的運彩也就是政府委託去發行的是1.5，就是我賭100塊，我只能拿回50塊，我賭1萬，我拿回來的是5000，那地下非法的那些球版，我睹一萬塊，如果我赢了就是赢9000，那賭起來心情更好啊！所以大家都往那裡去睹了，像這種球版用這樣賠率的方式，我們政府就輸給人家了。」莊瑞雄還說，「韓院長在笑了，你看！在他們競選總統的時候，我們也是賭到要死，何況這個是正常的運動彩券！你那個退佣的文化不對，第二個，你那個賠率跟地下運彩差太多，讓人家覺得你都毫無吸引力，到最後讓他們在那邊猖獗，造成一大堆組頭。部長，你簡單回應一下好不好？」謝寒冰臉書發文表示，「莊瑞雄否認自己有簽賭，還嗆說過要向民眾黨借刀切腹，結果被抓個正著，慘遭網友炎上⋯⋯建議莊委員，硬拗解決不了問題，反正你說切腹，又沒說切誰的腹，去買盤黑鮪魚腹，一邊切一邊請大家吃，不就皆大歡喜了嗎？」謝寒冰最後不忘狠酸，「對了，記得刀要向民眾黨借啊。」