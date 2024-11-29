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▲茱麗葉本來是相當愛美的女生，如今因車禍關係，要再穿上高跟鞋恐怕需挺過漫長復健。（圖／Threads@numyen_juliet）

▲茱麗葉目前仍在住院中，她也於台灣的病房度過這難忘的生日。（圖／IG@numyen_juliet）

泰國網紅茱麗葉（Passawee Jitphot）來台旅遊，10月27日卻在新北市新店區裕隆城附近遭遇車禍，過馬路時被撞上拖行數公尺，導致她右腿骨折，全身上下多處擦傷。事後茱麗葉在自己的Threads上貼出住院照片，看起來傷的不輕，應該要復健好一陣子；茱麗葉也難過地貼出之前的美照，感嘆：「還想回到穿高跟鞋的時候」，令不少粉絲心疼，希望她早日康復。IG上擁有4.6萬粉絲追蹤地的37歲泰國網紅茱麗葉，上個月來台過生日卻發生車禍。據《三立新聞網》報導，茱麗葉當天深夜提著大小包行李在新北街頭行走，途經新店裕隆城附近，因不熟悉路況在穿越路口時被一名20歲的張姓騎士撞上，還被拖行數公尺車子才停下來。恐怖車禍造成茱麗葉右腿骨折、四肢擦挫傷，肺部也受了傷，被送往醫院急救。幸好茱麗葉無生命危險，但右腿傷勢恐需經歷漫長復健才能正常行走。事後茱麗葉也在Threads上貼出自己住院的照片，表示自己還要第二次手術，希望大家幫她集氣；22日下午，茱麗葉也分享一張自己車禍前的美照，只見她身穿高衩長裙搭配粉色高跟鞋，看起來相當有活力，茱麗葉也感嘆：「還想回到穿高跟鞋的時候」，並謝謝住院期間在台北、醫院幫忙她的所有人。新北市交通局則回應，據調查得知，茱麗葉車禍的路段並非交岔路口，而是停車場出入口，提醒附近民眾經過時要多注意路況。另外，根據茱麗葉IG發布的動態顯示，她仍在台灣住院中，今日茱麗葉更貼出在醫院病房的慶生照片，她說這是她人生最難忘的時刻，第一次在醫院過生日，謝謝大家的關心和支持，她會早日康復回泰國的。