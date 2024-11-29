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美國總統大選落幕，川普帶領共和黨全面執政，目前市場持續在為川普後續可能的行動作預測，台股走勢透露出謹慎的氣氛。不過，法人認為，第4季後半至明（2025）年1月中旬前為財報空窗期，加上年底集團作帳與元月行情助攻，股市易漲難跌，加上輝達（NVIDIA）公布第3季財報，營收、獲利和財測，皆優於市場預期，顯示AI仍是未來趨勢主流，有助穩定科技股走勢，加上台廠AI供應鏈帶勁，預期供不應求將持續「好幾季」，可留意台廠AI相關供應鏈擇優布局，建議伺機逢低分批單筆或定期定額布局台科技股基金。輝達公布第3季營收350億美元、第4季營收預估375億美元，無論是財報或財測持續優於預期；然而財報公布當日盤後股價卻一度重挫5%，不禁讓人想問，到底怎麼了?其實原因不難理解，因為投資人對於輝達財報早已過度期待，讓每次輝達財報都必須大幅擊敗預期才能激勵股價表現，而目前出現營收增長趨緩、毛利率下降、供應鏈瓶頸，是市場對輝達的3大質疑。野村高科技基金經理人謝文雄分析表示，儘管投資人對於輝達及AI有諸多疑慮，但輝達公佈第3季財報及第4季財測依然優於市場預期，也算是給了市場一個交代，並且輝達針對投資人所擔憂的3個問題：營收增長趨緩、毛利率下降、供應鏈瓶頸，其實都有詳細給予解答。首先，針對營收成長放緩，輝達提到「產品組合變化」是影響公司短期成長節奏的主因，目前產品線正從Hopper過渡至Blackwell，公司需要調整生產和供應步調，同時應對不同產品的複雜配置需求，但預計隨著Blackwell開始量產，有望挹注第4季超過百億美元營收，AI市場仍處於快速增長階段，全球對於輝達晶片的需求不墜，營收成長方向就不會改變。第二，在毛利率放緩的疑慮上，輝達解釋與新產品Blackwell的早期量產有關，Blackwell系列包含多種自訂晶片和配置，包括新散熱技術、不同網路技術，以及整合至客戶多樣化的資料中心架構，導致初期生產成本較高、產能也尚未完全規模化，輝達以滿足客戶需求為優先，不追求短期毛利率提升。第三，關於供應鏈瓶頸，輝達提到目前的挑戰是Blackwell晶片的複雜性造成供給有限，但隨著供應鏈能力的擴展和供應效率的提升，預計未來幾季Blackwell的出貨量將持續增加並超越Hopper。輝達晶片供給增加的關鍵，半導體先進製程尤為重要，台積電在先前法說會已表示，2024、2025年CoWoS產能將持續翻倍，與輝達共同努力擴大產能，AI的趨勢前景正樂觀推升。輝達透露第4季將出貨「不只數10億美元」的Blackwell晶片，將大幅挹注明年的營收，而AI伺服器營收會大增「三位數」百分比，台灣伺服器代工廠出貨正蓄勢待發。黃仁勳也特別強調NVLink平台的重要性，對於低延遲、高輸出及大型語言模型至關重要，更是輝達拉開與同業差距的「護城河」；NVLink也會由台灣業者獨家代工。毛利率下降與供應鏈瓶頸也將隨著GB200量產以及台積電CoWoS產能倍增而逐步緩解。黃仁勳更在聲明中提及Blackwell已全面投入生產，代表AI時代已全面來臨，推動全球向輝達運算轉移，市場對Hopper的需求，以及對已全面量產的Blackwell的平台晶片「需求驚人」，供不應求態勢將延續至2026財年及下個財年「好幾個季」，營收有望超越先前展望之數10億美元。謝文雄進一步指出，短線來看科技股股價之所以波動加劇，主要是因為高估值、高預期、高基期，震盪也是在所難免，但好消息是從股價表現來看行情並沒有消失，而是從只漲半導體族群，慢慢擴散至估值仍相對較低的電腦周邊及設備、電子零組件業，這也與輝達GB200伺服器出貨在即、美國聯準會降息帶動終端電子產品需求回溫，電子業庫存已去化至健康水位、重啟補庫存週期有關，這些是2025年科技類股漲幅延續的關鍵，換句話說，科技股商機將不再只局限於AI，其他電子業也都有機會，2025年將是萬家爭鳴、百花齊放的格局。在這樣的環境下，回歸基本面表現的投資策略更為重要，AI相關的成長性當然還是最好，但只要確定獲利成長的趨勢不變，挹注股價上漲的趨勢就不變，至於2024年底前由於年底作帳、資金偏向短線操作，需留意可能還是偏向震盪格局，不過這也帶來逢低布局、累積部位的絕佳入場機會。他認為，現階段市場擔憂的所有問題，都將隨著時間推移而迎刃而解，從更長期、更廣泛的產業趨勢進行分析，全球科技巨頭們仍不斷投入AI基礎建設、調升相關資本支出展望，帶動AI產業長線需求仍無虞，雖然單一企業獲利可能出現波動，但整體AI產業供應鏈將雨露均霑，特別是台灣相關供應鏈廠商，不論是AI基建供應商（輝達）或產品購買者（4大雲端業者），都需要台灣供應鏈業者的扶持。此外，全球AI伺服器產業鏈中關鍵的上中游廠商皆屬於台灣供應鏈，挹注台股基本面維持榮景。過去5年、10年相比過去20年，台股指數的成長性越來越好，進入AI世代台股發展潛力無限。展望未來，謝文雄表示，在高估值、高預期、高基期下，輝達營收成長未來較難再度大幅打敗市場預期，此結果可能造成輝達股價未來波動幅度加大，若從更廣泛的產業趨勢進行分析，全球科技巨頭們仍不斷投入AI基礎建設、調升相關資本支出展望，可見得AI帶動的產業長線需求仍無虞，單一企業獲利可能出現波動，但整體AI產業供應鏈將雨露均霑，投資人面對短期股價波動無需擔心，所需注意的則是分散投資AI受惠概念股，特別是台灣相關供應鏈廠商，不論是AI基建供應商或產品購買者，都需要台灣供應鏈業者的扶持。在產業方面，謝文雄看好AI Server與零組件、ASIC/IP、散熱、CCL/PCB、半導體先進封裝製程設備、矽光子、摺疊手機受惠等類股，傳產則以重電、綠能、原物料以及內需商品消費等相關類股為布局標的，建議投資聚焦主動型台股科技基金，單筆或定期定額分批布局，搭上AI多頭行情列車。