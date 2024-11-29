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中火爭議引發關注，行政院長卓榮泰日前接受專訪時，呼籲台中市長盧秀燕若有志往中央發展，應「展現氣度」；盧秀燕今在議會答詢時公開回應，強調「坐高位的人要以蒼生為念」。藍營議員朱暖英趁勢勸進盧秀燕選總統，才有辦法保護台中人，盧秀燕則回答「我一定站在人民這邊、替人民說話」。台中電廠（中火）以氣換煤環評結果產生爭議，行政院長卓榮泰日前接受專訪時點名盧秀燕，指「任何一個有志於未來往中央發展的人，這時候就可以看出她的氣度，還有她的心理狀況」。台中市議會今（29）進行定期會總質詢，國民黨議員朱暖英質詢中火議題，批評中央要台中人繼續用肺發電，盧秀燕笑著說，前兩天卓榮泰點她的名，很多人關心她怎麼回應，她今天藉此機會報告院長，「現在掌有權力、坐高位的人要以蒼生為念，採取正確的能源政策，不要讓人民用肺發電」。朱暖英接著說，盧秀燕是台灣人最欣賞的六都市長，民進黨很怕她競選總統，但只有盧秀燕能改善空氣品質，希望她好好努力，為了台中，「你要去選總統，才有辦法保護我們，繼續加油、保護我們台中人」，不要再讓卓榮泰「建2拆1」殘害台灣人。以往強調上班時間不談政治、不談選舉的盧秀燕，這次正面回答「我一定站在人民這邊、替人民說話」，在場者眼睛一亮，朱暖英似乎未感受到弦外之音，要求盧秀燕繼續努力後，便質詢下一個議題。