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▲未來12月至明年2月的冬天，預估「氣溫正常、雨量正常偏少」，寒流可能有3至5波。（圖／中央氣象署）

▲最新預報指出，今年冬天「反聖嬰現象」有5成的發展機率，明年春天回復到正常。（圖／中央氣象署）

時序準備來到12月，隨著本週「入秋首波大陸冷氣團」侵襲，未來進入冬季，冷空氣也將更頻繁影響台灣，中央氣象署氣象預報中心主任陳怡良今（29）日指出，陳怡良表示，今年冬季平均氣溫和氣候平均值相比，在預估氣溫正常的情況下，，要適時做好禦寒措施。降雨部分，陳怡良說明，今年12月和明年1月，台灣並沒有異常顯著的降雨訊號，明年2月後更是有「偏乾」趨勢，因此總體預測雨量正常偏少，此外，陳怡良提及，熱帶太平洋海溫目前處於「西暖東冷」的情況，。反聖嬰現象發展時，台灣的東北風較明顯，台灣南側則會有氣環式環流、低壓環流，可能有比較多降雨，還有待觀察。