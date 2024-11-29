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中華隊在世界棒球12強冠軍賽以4：0完封日本武士隊，成功奪下隊史首座世界冠軍，終結對手在國際賽事的27連勝，全台陷入棒球熱潮。中華職棒會長蔡其昌在臉書粉專上預告，12月號《職棒雜誌》將於12月5日上架，隨刊附贈一張冠軍主題海報，他幽默表示：「這期沒買，後悔一生！」中華隊在冠軍賽展現攻守俱佳的表現，林家正與陳傑憲在5局接連開轟，一舉灌進4分，幫助台灣奠定勝基。投手陣容由林昱珉掛帥先發，加上張奕、陳冠宇與林凱威組成的「鐵牛棚」，聯手封鎖日本打線。這場勝利不僅為中華隊抱回世界冠軍，更是首次擊敗全職業日本隊，締造台灣棒球歷史新頁。中華隊的表現圈粉無數，「一日球迷」也因這場比賽成為鐵粉，期待下季進場支持中職。為紀念這次12強賽冠軍，蔡其昌表示，12月號《職棒雜誌》將完整收錄比賽全紀錄，包含豐富的圖輯與文字報導，隨刊更附贈冠軍主題海報，而海報內容以教練和球員為主，並在社群平台上傳一張有自己「亂入」的版本供球迷下載。蔡其昌幽默預告：「這期沒買，後悔一生！」不少網友紛紛留言支持：「一定要收藏，甚至買兩本！」、「這期雜誌應該會跟帽T一樣被搶翻！」還有人建議加印更多冊，因為這期有望成為年度最暢銷雜誌。《職棒雜誌》完整收錄中華隊在12強賽的奪冠記錄，並於12月5日上架。球迷可於CPBL SHOP、7-11、全家便利商店，以及博客來、誠品、金石堂等各大書局購買，讓每位支持中華隊的球迷都能珍藏這段榮耀時刻。