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美國昨（28）日適逢感恩節假日，因此美國股市休市一天。台北股市今（29）日開盤下跌96.62點、來到22202.28點，最低一度來到22055.38點，不過盤中在買盤點火下，指數由黑翻紅，最高一度來到22408.49點，午盤上漲76.32點或0.34%，來到22375.22點。此外，台股今日收周線。大盤開低震盪後走高，中小型股表現更加強勁，雖然櫃買指數開盤下跌0.25點、來到252.57點，不過先行大盤走高，最高一度來到256.33點，午盤上漲2.96點或1.17%，來到255.78點。今日午盤個股成交量排行榜前五名為：神達、富喬、金寶、泰金寶-DR、陽明；午盤個股成交值排行榜前五名為：神達、台積電、順達、華星光、聯鈞。權值股全數開低走高，權王台積電以995元盤下開出，失守千元關卡，不過投資人趁機進場撿便宜，推動股價開始走高，午盤成功翻紅上漲5元或0.49%，來到1010元；鴻海則是以193.5元開出、下跌2元，隨後在買單挹注下，最高一度來到197.5元、上漲2元，午盤則是上漲1元或0.51%，來到196.5元；聯發科則是以1235元開出、下跌20元，最低一度來到1225元，隨後震盪走高，最高一度來到1270元，午盤上漲10元或0.8%，來到1265元。單兵突擊可以看到，今日五盤成交值排行榜冠軍換人了，原先穩坐冠軍的台積電今日降到第二名，第一名由神達篡位，神達昨日召開法說會，總經理何繼武表示，今年營運表現是逐季成長，第四季在超大規模資料中心需求強勁、CSP（雲端服務供應商）成長，以及旗下神數科技的車用、AIoT業務等都有所成長帶動下，表現應是全年高峰；對於明年也是抱持樂觀展望，但仍要注意地緣政治、川普2.0等不穩定的因素，神達會在各種產能、技術方面預先準備，待浪潮來襲時能因應、面對客戶需求。神達今日股價也是在盤下82.8元開出，隨後一路走高，最高來到91元，上漲逾9%，不過午盤遇到空方狙擊，回到平盤附近，午盤上漲0.5元或0.6%，來到83.7元。