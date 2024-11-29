WBSC會長大讚陳傑憲！「台灣隊長」陳傑憲，本次在世界12強賽一戰成名，繳出6成36打擊率，並在冠軍戰敲出關鍵三分砲，成為繼日籍旅美球星鈴木誠也後，12強賽史的第3位MVP。此外，世界棒壘球總會（WBSC）會長Riccardo Fraccari，今（29）日在個人社群平台X上發文，讚美陳傑憲的表現，直言MVP代表了他在場內、場外領導力的認可，並在12強的歷史上，留下了屬於自己的印記。
橫掃12強個人獎項 WBSC會長也讚嘆
回顧中華隊在世界12強的奪冠之路，隊長陳傑憲的火燙手感一路延續，總共繳出3次猛打賞，並且敲出的2發全壘打都價值連城，分別是台韓大戰的兩分砲，以及冠軍戰的三分砲。總共22打數就敲出14支安打，以6成36打擊率，奪下打擊王、最佳外野手、最佳防守球員以及最重要的賽會MVP。
前2屆12強賽MVP得主，先後是韓國隊的金賢洙，接著是效力美職芝加哥小熊的日籍球星鈴木誠也，陳傑憲成為賽史第3位MVP。會長Riccardo Fraccari的發文中寫道：「陳傑憲具備了身為一位隊長，需要的所有條件。獲得MVP，代表不論是場內還是場外，他的領袖氣質都獲得認可，他在12強的歷史上留下了屬於自己的印記，並成為賽史的第三位MVP。」
陳傑憲的好表現，吸引日職與MLB球團關注，大聯盟記者John Morosi直言他絕對有能力挑戰旅美，而日本網路上則掀起一片討論聲浪，好奇為何實力如此強大的打者，會在當初的日職選秀中落選。
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回顧中華隊在世界12強的奪冠之路，隊長陳傑憲的火燙手感一路延續，總共繳出3次猛打賞，並且敲出的2發全壘打都價值連城，分別是台韓大戰的兩分砲，以及冠軍戰的三分砲。總共22打數就敲出14支安打，以6成36打擊率，奪下打擊王、最佳外野手、最佳防守球員以及最重要的賽會MVP。
前2屆12強賽MVP得主，先後是韓國隊的金賢洙，接著是效力美職芝加哥小熊的日籍球星鈴木誠也，陳傑憲成為賽史第3位MVP。會長Riccardo Fraccari的發文中寫道：「陳傑憲具備了身為一位隊長，需要的所有條件。獲得MVP，代表不論是場內還是場外，他的領袖氣質都獲得認可，他在12強的歷史上留下了屬於自己的印記，並成為賽史的第三位MVP。」
陳傑憲的好表現，吸引日職與MLB球團關注，大聯盟記者John Morosi直言他絕對有能力挑戰旅美，而日本網路上則掀起一片討論聲浪，好奇為何實力如此強大的打者，會在當初的日職選秀中落選。
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