WBSC會長大讚陳傑憲！「台灣隊長」陳傑憲，本次在世界12強賽一戰成名，繳出6成36打擊率，並在冠軍戰敲出關鍵三分砲，成為繼日籍旅美球星鈴木誠也後，12強賽史的第3位MVP。此外，世界棒壘球總會（WBSC）會長Riccardo Fraccari，今（29）日在個人社群平台X上發文，讚美陳傑憲的表現，直言MVP代表了他在場內、場外領導力的認可，並在12強的歷史上，留下了屬於自己的印記。

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橫掃12強個人獎項　WBSC會長也讚嘆

回顧中華隊在世界12強的奪冠之路，隊長陳傑憲的火燙手感一路延續，總共繳出3次猛打賞，並且敲出的2發全壘打都價值連城，分別是台韓大戰的兩分砲，以及冠軍戰的三分砲。總共22打數就敲出14支安打，以6成36打擊率，奪下打擊王、最佳外野手、最佳防守球員以及最重要的賽會MVP。

前2屆12強賽MVP得主，先後是韓國隊的金賢洙，接著是效力美職芝加哥小熊的日籍球星鈴木誠也，陳傑憲成為賽史第3位MVP。會長Riccardo Fraccari的發文中寫道：「陳傑憲具備了身為一位隊長，需要的所有條件。獲得MVP，代表不論是場內還是場外，他的領袖氣質都獲得認可，他在12強的歷史上留下了屬於自己的印記，並成為賽史的第三位MVP。

陳傑憲的好表現，吸引日職與MLB球團關注，大聯盟記者John Morosi直言他絕對有能力挑戰旅美，而日本網路上則掀起一片討論聲浪，好奇為何實力如此強大的打者，會在當初的日職選秀中落選。

▲中華隊隊長陳傑憲在金牌戰從日本先發投手戶鄉翔征擊出關鍵三分打點全壘打。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.24）
▲中華隊隊長陳傑憲在金牌戰從日本先發投手戶鄉翔征擊出關鍵三分打點全壘打。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.24）


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