入秋首波冷氣團預估侵襲到明（30）日清晨，明天上午開始就會減弱，不過中央氣象署預報員趙竑提醒，受到「輻射冷卻」影響，一直到下週一（12/2），早晚的氣溫都持續偏低日夜溫差達10度左右，民眾務必特別留意天氣變化。
趙竑表示，今天各地全天都偏冷，但白天陽光露臉，相較於清晨10度左右的低溫，體感會較為舒適，今晚開始到明天清晨，輻射冷卻還會持續造成低溫，氣溫入夜快速下降，中部以北將出現10至12度低溫，局部地區低於10度。
趙竑說明，明天上午冷氣團減弱，氣溫逐漸回升、水氣偏少，各地大多晴朗穩定，僅東部及東南部地區有零星短暫雨。週日（12/1）、下週一白天高溫持續回升，北部及東北部14至24度，中部14至26度，南部17至27度，東部17至24度，東南部18至26度，可以發現日夜溫差都有10度左右。
下週二至下週四（12/3至12/5）水氣增加，屆時北部、花東白天高溫會下降，低溫則是18至20度。降雨部分，基隆北海岸、大臺北、東半部地區及北部山區有局部短暫雨，其它地區為多雲到晴。
趙竑提醒，下週三預估會有一波新的冷空氣南下影響，目前強度預估是「東北季風」，但仍不排除會增強為「大陸冷氣團」，下週後期的溫度變化還是很大，進入12月後冷空氣南下明顯，氣象署也預估到明年2月結束，本次冬季可能有3至5波寒流侵台。
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趙竑說明，明天上午冷氣團減弱，氣溫逐漸回升、水氣偏少，各地大多晴朗穩定，僅東部及東南部地區有零星短暫雨。週日（12/1）、下週一白天高溫持續回升，北部及東北部14至24度，中部14至26度，南部17至27度，東部17至24度，東南部18至26度，可以發現日夜溫差都有10度左右。
下週二至下週四（12/3至12/5）水氣增加，屆時北部、花東白天高溫會下降，低溫則是18至20度。降雨部分，基隆北海岸、大臺北、東半部地區及北部山區有局部短暫雨，其它地區為多雲到晴。
趙竑提醒，下週三預估會有一波新的冷空氣南下影響，目前強度預估是「東北季風」，但仍不排除會增強為「大陸冷氣團」，下週後期的溫度變化還是很大，進入12月後冷空氣南下明顯，氣象署也預估到明年2月結束，本次冬季可能有3至5波寒流侵台。