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▲下週一前受到輻射冷卻影響，早灣氣溫偏低，日夜溫差可達10度。（圖／中央氣象署）

▲下週二過後水氣增加，基隆北海岸、大臺北、東半部地區及北部山區將會出現雨勢。（圖／中央氣象署）

入秋首波冷氣團預估侵襲到明（30）日清晨，明天上午開始就會減弱，不過中央氣象署預報員趙竑提醒，趙竑表示，今天各地全天都偏冷，但白天陽光露臉，相較於清晨10度左右的低溫，體感會較為舒適，趙竑說明，明天上午冷氣團減弱，氣溫逐漸回升、水氣偏少，各地大多晴朗穩定，僅東部及東南部地區有零星短暫雨。週日（12/1）、下週一白天高溫持續回升，下週二至下週四（12/3至12/5）水氣增加，屆時北部、花東白天高溫會下降，低溫則是18至20度。趙竑提醒，，下週後期的溫度變化還是很大，進入12月後冷空氣南下明顯，氣象署也預估到明年2月結束，本次冬季可能有3至5波寒流侵台。