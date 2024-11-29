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國道開車邊吃便當？國道公路警察局第九公路警察大隊，於國道3號七堵路段、執行科技執法時，驚見一名駕駛竟然「邊開車邊吃便當」，從畫面中可以看到，該駕駛人右手拿著筷子進食，左手托著便當，僅靠手臂支撐方向盤，且眼睛緊盯著便當菜色，誇張行徑讓人大吃一驚，嚴重危害行車安全。對此，國道公路警察局指出，該駕駛行為已違反《道路交通管理處罰條例》第43條第1項第1款「以其他方式危險駕車」之規定，將處以6,000元至2萬4,000元罰鍰，並吊扣該汽車牌照6個月。警方提醒，此類分心駕駛行為不僅違法，更可能引發重大事故，對駕駛人自己及其他用路人，構成極大威脅。警方也表示，該駕駛雙手皆未正常掌控方向，一旦遇上突發狀況，例如前車緊急煞車、道路異物或車流變化，駕駛幾乎不可能迅速反應，極易導致追撞或多車事故。警方呼籲，駕駛人行車應雙手穩握方向盤、雙眼注視前方，時刻保持專注，避免任何分心行為。而根據《道路交通安全規則》第94條，駕駛過程中，應避免妨礙行車安全的行為，包括用餐、操作手機或其他干擾行駛的活動。警方將持續強化科技執法，對分心駕駛與危險駕駛行為絕不寬貸。交通安全無僥倖，分心駕駛看似小事，實則可能釀成大禍，國道公路警察局呼籲所有駕駛人切勿以身試法。