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日本自民黨參議員豬口邦子於東京巨蛋旁的住家27日發生火災，導致當時在屋內的80歲丈夫和33歲長女不幸罹難。警方初步研判並非人為縱火，但日媒昨日公布一段畫面，有附近鄰居拍到大火燃燒當下，頂樓竟有女子在火中起舞，手中握了類似寶特瓶的物品，身份掀起日本社群議論。根據日媒NHK報導，這起火警被發現於27日晚間7時10分左右，地點位在文京區小石川地區一處6層樓高的公寓，火災發生當下火勢猛烈，火舌從建物的窗戶竄出，消防單位派出逾30輛消防車救火，經過5小時30分左右撲滅火勢。當地警消人員透過公寓入口的監視器拍到豬口邦子的丈夫猪口孝以及猪口邦子的長女，分別在當天傍晚5時左右返家的畫面，火災發生當下，猪口邦子因工作關係在外，同住的次女也因工作外出不在屋內，東京都警視廳富坂警察署確認屋內有兩名死者，初步研判並非人為縱火，詳細事發原因仍需等待進一步調查。不過，在昨日日媒《NNN》釋出一段畫面，大火公寓的對面民眾拍攝到，一名女子的身影在火災發生當下，在頂樓伸展雙手跳起舞來，手中握有看起來像是寶特瓶的物品，並倒出液體，但最後這名女子的身影以小跑步離開。這段畫面在社群平台X上掀起議論，揣測這名神秘身影的身分，儘管有人懷疑是縱火者，但有更多網友指出，這名疑似女子的身影很可能是豬口患有智能障礙的33歲長女，並痛批日本電視台播放出這段畫面。