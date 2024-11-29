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美國職棒大聯盟（MLB）洛杉磯道奇在日前以5年1.82億美元（約合新台幣59億）簽下Blake Snell，此外道奇也被視為Juan Soto潛在下家之一，但《The Athletic》記者Ken Rosenthal不認爲Soto適合加入道奇，他認為留下Teoscar Hernandez和Kiké Hernández，並將補強計畫轉向牛棚，這樣才是最適合道奇的補強方案。Soto無疑是今年自由市場最大咖的球員，根據美媒報導目前Soto已將目光集中在5支球隊上，分別是多倫多藍鳥、紐約大都會、波士頓紅襪、紐約洋基以及道奇，Rosenthal認為道奇在簽下Snell後，還是可以加入Soto的爭奪戰，但他覺得道奇簽下Soto的機率非常低。Rosenthal認為道奇應該優先留下Teoscar Hernandez與Kiké Hernández，然後將補強重點擺在牛棚，這樣道奇的休賽季補強就算完成。目前自由市場上還有不少的牛棚好手，如Tanner Scott、Kirby Yates、José Leclerc、Clay Holmes等，都是道奇可以網羅的對象。