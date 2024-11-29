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中華隊在世界12強棒球賽中以亮眼成績奪冠，情蒐團隊功不可沒，也讓「國家隊公司化」的議題再次浮上檯面。目前國家隊情蒐常態化是重要一步，未來還有更多挑戰需要克服，才能讓台灣棒球在國際舞台上站穩腳步。在2023年WBC經典賽之前，情蒐工作已逐步實現常態化。在體育署每年補助1600萬元的支持下，情蒐小組順利成立，並與數據分析公司合作，深入挖掘球場特性與選手表現相關數據。此次12強賽中，情蒐團隊的規模從初期的3人增至20多人，涵蓋專業數據分析師及台大博士等精英，為教練團與球員提供了關鍵的比賽情報。「透過長期且系統化的情蒐，教練能更精準地掌握每位選手的真實狀況，無論是目前的比賽狀態、是否有傷病隱憂，還是對某些特定球種的適應能力，這些資訊都成為徵召與戰術規劃的可靠依據。」日本國家隊「侍Japan」的公司化模式提供了良好的範例，但台灣是否能直接套用仍需要討論。台灣應發展出適合國家隊運營模式，把台灣成棒國家隊作為品牌經營，設立專責機構處理國家隊的情蒐、訓練、後勤，讓專業人士進入體系，提升整體效率。目前，國家隊的主要資金來源仍依賴政府補助。例如，此次12強賽，體育署額外撥款1300萬元用於情蒐工作。然而，長期來看，如何吸引企業贊助以減少對政府的依賴，仍是一項重大挑戰。除了情蒐與人才培訓，完善的後勤體系也是打造強大國家隊的重要基石。未來，國家隊需要進一步優化國際賽事期間的後勤安排，例如住宿、交通與飲食營養規劃，同時升級科技輔助設備，確保球員和教練能專注於投入比賽。中華隊在12強賽中的成功，證明了情蒐工作的價值，但要真正實現「國家隊常態化」，僅靠一次賽事的突破遠遠不夠。未來，需要在公司化運營、情蒐深化、人才培訓與後勤支持等方面持續努力，逐步建立長期穩定的競爭體系。