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▲蔡一傑經過腦瘤手術後，頭上留下倒U字型縫合傷痕。（圖／蔡一傑IG）

▲草蜢去年還曾來台開演唱會，3人年過半百仍是寶刀未老。（圖／開麗娛樂提供）

香港男子唱跳組合「草蜢」曾經紅透半片天，先前57歲成員蔡一傑公開罹患腦瘤的消息，並曝光自己頭部開刀的傷疤照，令粉絲心疼。不少人也擔心蔡一傑的恢復情況，對此，草蜢隊友蘇志威昨（29）日受訪時回應，目前蔡一傑恢復良好，有望歸隊重新復出站上舞台。草蜢今年9月到美國舊金山表演時，被發現組合「三缺一」，原來是因為年紀最小的蔡一傑長了腦瘤，緊急做頭部手術，幾乎剖開半顆頭才把腫瘤取出；所幸蔡一傑手術成功，目前正在恢復中。隊友蘇志威昨日受訪時也表示，蔡一傑康復的進度超乎預期，目前就連錄音都沒問題，最快可以在12月回歸草蜢，讓粉絲欣喜若狂，大家也都鬆了一口氣。蔡一傑手術後10月也曾透過社群帳號PO文，貼出自己的開刀傷痕照，只見蔡一傑剃了光頭，後腦杓有一大圈縫合的疤痕，他樂觀地說自己沒事，很謝謝手術期間關心他的家人朋友、粉絲。更感謝主治醫生的高超醫術讓他能「重新站起來」。當時蔡一傑也喊話粉絲，「希望給我一點空間和時間讓我慢慢康復好起來，我相信我往後的人生一定更精彩」。現年57歲的蔡一傑和哥哥蔡一智與鄰居蘇志威當時組成團體參加選秀，靠帥氣的外型與唱跳實力爆紅，正式出道前就被已故天后梅艷芳找去當演唱會嘉賓。後來幾人才簽約唱片公司，在1987年以「草蜢」為團名進軍演藝圈，靠多首熱門舞曲走紅；蔡一傑出道後還發過兩張個人專輯，並於2019年舉行個人演唱會，歌唱實力不容小覷。