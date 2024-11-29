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▲從5年前疫情發生後至今，台中市衛生局大樓夜間長期燈火通明，員工夜間加班成為常態。（圖／台中市議員陳雅惠提供，2024.11.29）

台中市衛生局大樓夜間長期燈火通明，員工加班成為常態，甚至忙到凌晨無法打卡。近來傳出有主管不讓員工正常請喪假，議員撻伐批評官場霸凌。衛生局長曾梓展坦言，疫情以來業務和預算爆增6倍，約聘僱人員從500多人增1500多人，人手還是不夠，曾有照護專員認為醫院很血汗，轉職後發現衛生局更血汗，又回醫院上班。台中市議員陳雅惠、陳俞融、謝佳宜、陳淑華、蕭隆澤等人今（29）針對台中市政府工作環境提出聯合質詢，陳雅惠並秀出昨晚7點多衛生局辦公大樓燈火通明的照片，質疑衛生局是市府第一血汗單位。陳俞融指出，衛生局工作量大，心理健康科僅12位正職公務員，卻要帶領300多位約聘僱人員，因流動率太高、不停在人力銀行徵人。員工向她陳情，曾經早上8點上班，加班到凌晨12點，不知該如何打卡；想過正常的生活，不是被主管無止境的情緒勒索，就是被恐嚇明年不續聘，個個活得灰頭土臉、身心俱疲。陳情者形容「每天步入辦公室都彷彿走入煉獄，心理健康科根本是心理最不健康的單位」。謝家宜也指出，衛生局、新聞局、建設局、環保局、經發局都傳出職場霸凌，甚至有股長不讓同仁在喪假期間完整享有請假權益，市府自豪最早擁有完善的職場反霸凌申訴管道，卻沒想過大部分人擔心被秋後算帳丟了工作，根本不敢反抗。台中市長盧秀燕答詢時表示，衛生局長曾梓展經常連夜加班，且沒領加班費，引起陳俞融不滿，痛批盧秀燕是「慣老闆思維」，一級主管月領13萬元，臨時人員有這種待遇嗎？曾梓展表示，過去6年來，衛生局的預算從原本30幾億暴增到120億元，中央交辦的工作還不斷增加，其中長照、心理健康、醫管、疾管等，，長期加班已是常態，去年他多撥400萬加班費，人力還是不足，無論是正職或約聘僱公務人員，去年離職率都在2成左右，衛生局一直在想辦法把人力補齊。曾梓展說，衛生局員工需有專業技能或證照，不是輕易招募得到，曾有照護專員覺得醫院很血汗，轉換跑道到公部門服務，來到衛生局後發現更血汗，在醫院加班還有5、6萬薪水，衛生局卻僅4萬左右，於是又回去醫院。對於不讓請喪假、言語霸凌一事，由於匿名爆料難以查證，他已當面要求相關主管，應注意溝通態度和適法性。