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▲Stuart Fairchild母親來自台灣，在2017年選秀會第2輪加入辛辛那提紅人隊挑走，本季打擊率為2成15，敲出8轟、30分打點。（圖／美聯社／達志影像）

蔡其昌和大聯盟台美混血球星「保持聯絡」！中華隊在世界12強賽奪下隊史首座冠軍後，將在明年2月再戰經典賽資格賽，尋求2026年會內賽的門票。2023年經典賽，中華隊在預賽擊敗義大利和強敵荷蘭，但敗給巴拿馬和古巴，同組5對成績都是2勝2敗。不過比起資格賽，更多球迷好奇，中華隊在2026年經典賽的名單，是否能讓戰力最大化，藉以延續12強賽奪冠的氣勢，尋求在經典賽拿下比過往更佳的成績。而Stuart Fairchild，則是為辛辛那提紅人效力，本季出賽94場，打擊率2成24，繳出8轟、30打點外加13次盜壘，倘若能說服2名台美混血球星披上中華隊戰袍，將會是戰力的一大提升。