蔡其昌和大聯盟台美混血球星「保持聯絡」！中華隊在世界12強賽奪下隊史首座冠軍後，將在明年2月再戰經典賽資格賽，尋求2026年會內賽的門票。中華隊成員會如何洗牌也引起外界關注，更有球迷敲碗，希望徵召2名大聯盟台美混血球星Corbin Carroll以及Stuart Fairchild助陣，結果中職會長蔡其昌，昨（28）日在球迷貼文底下留言，寫道：「保持聯絡中」，讓球迷又驚又喜。
中華隊奪冠後下一步 經典賽找齊最強戰力
2023年經典賽，中華隊在預賽擊敗義大利和強敵荷蘭，但敗給巴拿馬和古巴，同組5對成績都是2勝2敗。比較對戰優質率後，中華隊無奈排名墊底，所以在2026年經典賽開打，需要在明年2月先進行資格賽，總共8隊要爭取2張晉級會內賽的門票。
不過比起資格賽，更多球迷好奇，中華隊在2026年經典賽的名單，是否能讓戰力最大化，藉以延續12強賽奪冠的氣勢，尋求在經典賽拿下比過往更佳的成績。因此有網友在Threads平台上發文，詢問為了備戰經典賽，不知道會長蔡其昌能不能聯繫到2位台美混血的大聯盟球員「卡仔」Corbin Carroll以及Stuart Fairchild。
蔡其昌本人回應 透露保持聯絡中
沒想到，該篇文章底下意外釣出蔡其昌本人，留言寫道：「保持聯絡中」，並附上三個笑臉的表情符號，該回覆讓一票球迷及網友又驚又喜。
Corbin Carroll效力響尾蛇隊，首年寫下「25轟、50盜」的紀錄，成為史上第一位達成的新秀，本季出賽158場，打擊率僅2成31，不過敲出22轟外加35盜壘，是個有腳程又有長打火力的外野手。而Stuart Fairchild，則是為辛辛那提紅人效力，本季出賽94場，打擊率2成24，繳出8轟、30打點外加13次盜壘，倘若能說服2名台美混血球星披上中華隊戰袍，將會是戰力的一大提升。
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2023年經典賽，中華隊在預賽擊敗義大利和強敵荷蘭，但敗給巴拿馬和古巴，同組5對成績都是2勝2敗。比較對戰優質率後，中華隊無奈排名墊底，所以在2026年經典賽開打，需要在明年2月先進行資格賽，總共8隊要爭取2張晉級會內賽的門票。
不過比起資格賽，更多球迷好奇，中華隊在2026年經典賽的名單，是否能讓戰力最大化，藉以延續12強賽奪冠的氣勢，尋求在經典賽拿下比過往更佳的成績。因此有網友在Threads平台上發文，詢問為了備戰經典賽，不知道會長蔡其昌能不能聯繫到2位台美混血的大聯盟球員「卡仔」Corbin Carroll以及Stuart Fairchild。
蔡其昌本人回應 透露保持聯絡中
沒想到，該篇文章底下意外釣出蔡其昌本人，留言寫道：「保持聯絡中」，並附上三個笑臉的表情符號，該回覆讓一票球迷及網友又驚又喜。
Corbin Carroll效力響尾蛇隊，首年寫下「25轟、50盜」的紀錄，成為史上第一位達成的新秀，本季出賽158場，打擊率僅2成31，不過敲出22轟外加35盜壘，是個有腳程又有長打火力的外野手。而Stuart Fairchild，則是為辛辛那提紅人效力，本季出賽94場，打擊率2成24，繳出8轟、30打點外加13次盜壘，倘若能說服2名台美混血球星披上中華隊戰袍，將會是戰力的一大提升。
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