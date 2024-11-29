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美國總統當選人川普（Donald Trump）即將重返白宮，不只將加徵關稅，延續第一任期時的關稅貿易戰，他對移民的強硬態度，甚至主張驅逐的做法，也引發民主派人士擔憂。然而，幾家歡樂幾家愁，有部分產業仍摩拳擦掌，準備迎接這一波「驅逐紅利」。綜合《半島電視台》等外媒報導，隨著美國政府未來在移民執法、邊境安全領域的支出可能增加，主營監視技術、生物特徵掃描、拘留設施的相關企業也試圖從中獲利。這些公司包括私人監獄公司「GEO集團」及「美國矯正公司」（CoreCivic）、為運輸非法移民提供巴士服務的私人公司MVM，以及負責將非法移民送回國的包機服務公司「CSI Aviation」等等。報導提到，美國大選結束後，GEO創辦人佐利（George Zoley）就在與投資者的電話會議中，大讚川普的勝利是「政治巨變」，甚至聲稱：「GEO集團是為了美國歷史這個獨特時刻，以及它將帶來的機會而成立的」，之後公司股價一路飆升了近73%。此外，CoreCivic的股價也在同一時期上漲了50%以上，與美國移民和海關執法局（ICE）合作的科技公司帕蘭泰爾（Palantir），股價亦上漲了至少44%。不過，非營利組織「Worth Rises」負責人泰勒克（Bianca Tylek）也警告，由私營監獄公司GEO集團和CoreCivic運營的此類設施，早已因涉嫌侵犯人權而聲名狼藉，被控衛生條件差、過度擁擠、種族虐待、缺乏醫療服務等。美國移民委員會也估計，如果要實現每年驅逐100萬名非法移民的目標，美國移民與海關執法局需要將現有的拘留能力提高24倍，而且許多私人拘留中心都位於遠離法律資源的偏遠地區，如果移民被關押在那，他們被拘留的時間通常也會更長。