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▲▼New Jeans等不到ADOR的善意回應，決議中止雙方合約。（圖／美聯社）

南韓大勢女團NewJeans昨（28）日臨時召開記者會，與涉嫌對她們霸凌的母公司HYBE宣戰，指出日前以管理階層違約為由，對ADOR寄出存證信函，要求公司14天內改正「專屬合約的重大違法事項」，否則將與ADOR中止合約，如今期限屆至，公司沒有任何回應，NewJeans因此片面宣布和經紀公司ADOR解約。此消息一出，HYBE的今天股價應聲崩跌7%，高達4.23億美元（約130億新台幣）蒸發。NewJeans單方面宣告和ADOR解約、自29日零點生效，此決定茲事體大，HYBE今天的股價盤中重挫7%，是從8月5日以來最大的跌幅，市值頓時蒸發逾4.23億美金，可見NewJeans正式和總公司、子公司翻臉並切割，對其影響有多巨大。New Jeans 5位成員Minji、Hanni、Danielle、Haerin和Hyein昨天下午緊急通知媒體晚上將在首爾江南區某處公開談話，Minji於記者會上宣布「我們將中止與ADOR的專屬合約」、「違約的是沒有保護我們的HYBE」，並強烈表示希望能與恩師閔熙珍再次合作，也認為沒有理由負最高6200億韓圜（約173億新台幣）的違約金，而被問及HYBE負責人房時爀時，她回答：「對那位我已經沒有什麼話要說。」NewJeans成員的父母曾經寄信給經紀公司ADOR，描述孩子多次在公司或其他場合遇到HYBE負責人房時爀，主動向老闆問好，房時爀竟然把她們當成空氣，小孩原以為是長輩一時沒認出自己，但類似狀況後來持續發生，甚至連只有兩個人巧遇的當下亦然。信件中，NewJeans父母表示，就算房時爀真的不認得NewJeans成員，有人當著你的面明確給予問候，房時爀依然選擇忽視，讓家長感到不可思議，覺得身為長輩的房時爀行為很幼稚，完全沒有必要如此對待只是國、高中生的NewJeans。針對NewJeans父母的說法，HYBE表示，房時爀不回應NewJeans的問候為ADOR單方面說詞，況且也不是事實，反而是ADOR和HYBE一切衝突的導火線。