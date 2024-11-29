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生涯拿下過4屆外野金手的Kevin Kiermaier，在今年隨洛杉磯道奇奪下世界大賽冠軍後，決定退休結束長達11年的大聯盟生涯，Kiermaier近期受邀擔任Podcast節目《Casa De Klub》嘉賓，他也提到他剛加入道奇，第一次打擊練習就被大谷翔平的擊球聲嚇到，他擊球聽起來就像獵槍開槍一樣。Kiermaier在去年季中從藍鳥轉戰道奇，加入球隊後，第一次打擊練習他就被大谷翔平的怪力給震懾到，「從我加入球隊到世界大賽結束，大家都對他的揮棒力量感到驚訝，只要在他後面進行打擊練習的球員，感覺都很糟。」Kiermaier透露自己在效力光芒和藍鳥時，沒有設備可以測出打擊練習時的擊球初速，但道奇擁有一台機器，可以測量選手在練習時的擊球初速，「大谷前三次揮棒只是熱身，但後三次揮棒，聽起來像獵槍。他的擊球初速落在175至185公里之間。而我們大概只有154公里左右，我從來沒有看過這樣的擊球初速。」Kiermaier最後也稱讚大谷是一名非常認真的選手，「他對自己所做的事情非常嚴格，他在比賽前沒有做太多事情，只是為了保持狀態，但在比賽前大約一個小時，他就開始進入比賽狀態，當我們坐在休息室時，他就會看情蒐資料，準備他的打席。」