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▲閔熙珍在宣布辭去ADOR內部董事職務後，在IG發出辭職兔哽圖。（圖／閔熙珍IG）

▲NewJeans今日一早現身機場準備前往東京參加音樂祭，忙內Hyein在排隊時還開心地指了天空，看起來相當興奮。（圖／取自뉴스엔·Newsen YouTube）

▲NewJeans宣布和ADOR解除合約，未來難以繼續使用該團名，不過會持續爭取商標權。（圖／SBS 뉴스 YouTube）

韓國新生代人氣女團NewJeans昨（28）日晚間召開臨時記者會，宣布將和所屬經紀公司ADOR解約，並拒付高達6千億韓元（約新台幣138億元）的違約金，引發外界關注。而有粉絲發現，NewJeans在召開記者會後，隊長Minji將把粉絲社群上的大頭貼換成日本動漫角色打招呼的照片，其他成員也在社群的個人簡介上留下「在其他地方見」的文字，與閔熙珍在宣布辭去ADOR內部董事職務之後的舉動相似。女團NewJeans昨日自行召開記者會，表示午夜12點過後就與經紀公司ADOR正式解約，並坦言未來應該難以再使用「NewJeans」這個團名，不過之後會全力爭取商標權，5人依舊會是一體，至於解約恐怕要付高達6千億韓元（約新台幣138億元）的天價違約金，成員Haerin則是堅決表示「沒有理由」。根據韓媒報導，NewJeans隊長Minji把粉絲社群上的大頭貼換成日本動漫角色打招呼的照片，而那張照片經常被民眾用來做成「我辭職了」的哽圖，此舉與前ADOR代表閔熙珍宣布與HYBE解約、離開ADOR 時，在IG上發出1張拿著兔子手持寫著「辭職」紙張的圖畫相似。除此之外，成員Hanni也在社群上的個人簡介中寫下「在其他地方見」，顯示出去意已決的決心。而今日一早，NewJeans依舊跑行程，現身金浦機場準備前往東京參加「Countdown Japan 24/25」音樂祭，畫面中5位成員打扮低調、戴著墨鏡，還時不時露出笑容與粉絲們打招呼，心情似乎沒受到太大影響。