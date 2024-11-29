韓國新生代人氣女團NewJeans昨（28）日晚間召開臨時記者會，宣布將和所屬經紀公司ADOR解約，並拒付高達6千億韓元（約新台幣138億元）的違約金，引發外界關注。而有粉絲發現，NewJeans在召開記者會後，隊長Minji將把粉絲社群上的大頭貼換成日本動漫角色打招呼的照片，其他成員也在社群的個人簡介上留下「在其他地方見」的文字，與閔熙珍在宣布辭去ADOR內部董事職務之後的舉動相似。
種種舉動追隨閔熙珍！Minji換大頭貼、Hanni個人簡介有亮點
女團NewJeans昨日自行召開記者會，表示午夜12點過後就與經紀公司ADOR正式解約，並坦言未來應該難以再使用「NewJeans」這個團名，不過之後會全力爭取商標權，5人依舊會是一體，至於解約恐怕要付高達6千億韓元（約新台幣138億元）的天價違約金，成員Haerin則是堅決表示「沒有理由」。
根據韓媒報導，NewJeans隊長Minji把粉絲社群上的大頭貼換成日本動漫角色打招呼的照片，而那張照片經常被民眾用來做成「我辭職了」的哽圖，此舉與前ADOR代表閔熙珍宣布與HYBE解約、離開ADOR 時，在IG上發出1張拿著兔子手持寫著「辭職」紙張的圖畫相似。除此之外，成員Hanni也在社群上的個人簡介中寫下「在其他地方見」，顯示出去意已決的決心。
NewJeans宣布解約後現身機場 心情未受影響低調跑行程
而今日一早，NewJeans依舊跑行程，現身金浦機場準備前往東京參加「Countdown Japan 24/25」音樂祭，畫面中5位成員打扮低調、戴著墨鏡，還時不時露出笑容與粉絲們打招呼，心情似乎沒受到太大影響。
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女團NewJeans昨日自行召開記者會，表示午夜12點過後就與經紀公司ADOR正式解約，並坦言未來應該難以再使用「NewJeans」這個團名，不過之後會全力爭取商標權，5人依舊會是一體，至於解約恐怕要付高達6千億韓元（約新台幣138億元）的天價違約金，成員Haerin則是堅決表示「沒有理由」。
根據韓媒報導，NewJeans隊長Minji把粉絲社群上的大頭貼換成日本動漫角色打招呼的照片，而那張照片經常被民眾用來做成「我辭職了」的哽圖，此舉與前ADOR代表閔熙珍宣布與HYBE解約、離開ADOR 時，在IG上發出1張拿著兔子手持寫著「辭職」紙張的圖畫相似。除此之外，成員Hanni也在社群上的個人簡介中寫下「在其他地方見」，顯示出去意已決的決心。
NewJeans宣布解約後現身機場 心情未受影響低調跑行程
而今日一早，NewJeans依舊跑行程，現身金浦機場準備前往東京參加「Countdown Japan 24/25」音樂祭，畫面中5位成員打扮低調、戴著墨鏡，還時不時露出笑容與粉絲們打招呼，心情似乎沒受到太大影響。