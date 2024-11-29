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▲李廷鎮（左）力挺好友温昇豪（右），參與《整形過後》拍攝。（圖／記者嚴俊強攝）

▲李廷鎮（左）在劇中和安心亞（右）都是用韓文對話。（圖／記者嚴俊強攝）

▲李廷鎮（左3）將在台灣待1個月，劇中他飾演整形外科醫師。（圖／記者嚴俊強攝）

温昇豪今（29）日以監製身分出席新戲《整形過後》發布記者會，這齣戲也邀請到韓星李廷鎮參演，温昇豪與李廷鎮因拍攝電視劇《如果愛可以重來》結為至交，他透露當時拍戲曾一起到澳門玩，還睡在同一間，但李廷鎮趕緊澄清房間是一個很大的空間，並不是睡同床！兩人相識11年，每年會見面敘舊，一聽說温昇豪有戲要拍，李廷鎮也力挺參與拍攝，他笑說只擔心台灣食物太好吃會變胖，這段時間都不敢去餐廳吃飯，甚至來台灣前還先準備了胃藥。李廷鎮在《整形過後》飾演韓國整形外科醫師，竟是他出道27年來首次演出醫師角色，他為了符合角色形象，開拍前特別注重皮膚保養和身體狀態的管理，也諮詢了一些整形醫師朋友做職業田調。温昇豪讚嘆韓星拍戲氣場好強，「我都會坐在監視器前面看他演出的感覺，明明一樣是亞洲面孔，但對戲時就是有說不出的化學反應，這就是我一直很期待的！」他還透露李廷鎮劇中有騎重機的戲碼，打趣說，「他是生平第一次騎，為了《整形過後》有特別特訓騎重機。」這次來台灣long stay，問及有沒有特別想造訪的景點或想吃的美食？李廷鎮坦言之前已經去過九份與台中，也體驗過放天燈，當時拍攝夜市還臨時call out温昇豪，對方竟抽空來現場一起錄影，温昇豪在旁笑說當時他義氣拍攝，現在換李廷鎮來還。至於來台長住有沒有打包什麼必備物品？注重健康的他笑說，「旅行途中不能生病，所以有帶了維他命，還有因為台灣美食太好吃了，怕吃太多我還帶了消化劑（腸胃藥）。温昇豪也盡地主之誼，「他來的第一天我就請他吃飯了，前幾天帶他去打高爾夫球，是我們共同興趣。等我有空檔會帶他去吃一些比較道地的台灣小吃、中式美食。如果他想去拍照，在閒暇之餘也會找司機帶他去台灣北部重要的景點攝影，我期待他能去九份、淡水，或者陽明山上拍一些美麗的風景，用外國人的眼光去紀錄台灣美麗的影像。」