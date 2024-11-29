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▲李珠珢在球場沒有椅子坐，又害怕穿裙子曝光，只能半跪在地休息。（圖／翻攝自Threads）

▲▼李珠珢今日貼出自拍照，提醒大家小心別感冒，錄影時更反覆眨眼，表情放空相當呆萌。（圖／李珠珢IG）

▲李珠珢曝光自己拍攝寫真照片的側拍畫面，可能是在為新工作做準備了。（圖／李珠珢IG）

▲在台灣發展的李雅英日前曾到李珠珢的貼文中留言。（圖／李珠珢IG）

韓國女神李珠珢退出起亞虎啦啦隊後，與經紀公司APEX也結束合約，目前不確定是否會來台發展，但昨（28）日有網友曝光李珠珢過去在球場應援沒有椅子坐的畫面，只能跪地休息讓粉絲超級心疼，紛紛喊話李珠珢快來台灣。李珠珢今日則在IG發出自拍照，表示自己要去拍攝「新照片」了，她還分享自己呆萌眨眼的影片，模樣超級可愛，融化上萬粉絲。20歲的李珠珢因為年紀小，在啦啦隊中地位並不高，之前不僅要幫學姐們拿包包、倒垃圾，更被粉絲發現她有時候在休息區連椅子都沒得坐，只能半跪在地上休息，敬業工作的模樣讓粉絲超級心疼。今日李珠珢則更新IG貼文，貼出呆萌自拍照和影片，她在文中寫道：「大家小心感冒！很快要去拍新照片了，但…」李珠珢似乎是想表示自己瀏海過長，已經快刺到眼睛了，只見她不停眨眼露出可愛又呆萌的表情，讓粉絲融化，紛紛留言：「太可愛了，請經常拍照吧」、「韓國下雪了，妳也要多穿一點喔」、「我覺得妳瘦了不少」、「希望公主不要生命」、「太漂亮了，好想念妳跳啦啦隊的時候」。隨後李珠珢也在限時動態曝光自己拍攝寫真照的側拍影片，只見她紮起低馬尾，神情看起來有些緊張，李珠珢也自嘲的說：「哈哈哈珠珢啊，看看你的表情」，似乎也被自己不專心的模樣給打敗了。而先前李珠珢上傳自己染頭髮的自拍照時，曾經也待過起亞虎啦啦隊的李雅英，還到李珠珢的貼文留言：「눈호강」，類似於眼球淨化、養眼的意思，大讚李珠珢美貌太令人賞心悅目；李珠珢見狀也親自回覆學姐：「앟ㅇ읗ㅎㅎㅎ」，發出驚嘆和笑聲，兩大美女互動超級可愛。許多粉絲也紛紛喊話：「雅英，快點挖阿珠一起來台灣吧」、「來台灣跟雅英當隊友吧」。李雅英受訪時則表示不清楚李珠珢的動向。