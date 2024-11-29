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長榮航空今（29）日宣布，全新2架三麗鷗彩繪機12月陸續啟航，「粉萌機」在12月4日起飛航桃園－日本仙台航線，「糖果機」在12月26日飛航桃園－巴黎航線。長榮航空今日起一連3天在松菸舉辦嘉年華活動，要讓旅客搶先體驗。長榮航空舉行「長榮航空彩繪機夢幻嘉年華」記者會，2架全新三麗鷗彩繪機「粉萌機」、「糖果機」正式亮相，預計分別將從12月4日及26日飛航仙台及巴黎航線，2架彩繪機機型將是A321以及波音777。長榮航空總經理孫嘉明表示，與三麗鷗的合作是2005年開始，彩繪機給旅客歡樂及幸福的感覺，這是夢幻的旅程，與三麗鷗的合作，可以讓三麗鷗帶往世界各地、增加長榮航空的曝光度外，旅客也喜歡彩繪機，這是3贏局面。目前彩繪機的航線是配合機隊航網，和營業單位討論過的，後續也會依照實際需求，讓彩繪機有機會飛其他航線。針對航空業COVID-19疫情以來成本增加、缺工缺料等現象，孫嘉明表示，疫情後需求高，長榮航空會努力做得更好，未來除了航點加密外，明年賞櫻期間飛日本青森、愛媛松山等都會增加班次，美國也會增加達拉斯航點。針對未來展望，孫嘉明表示，航空業從疫後各種成本都增加、加上缺工缺料很多因素，成本往上漲，整個票價來講基本上都是往上，目前來看整個需求還是非常的強，明年不管是客運、貨運，整個需求都還是非常的樂觀。長榮航空表示，「Hello好久不見－長榮航空彩繪機嘉年華」活動於11月29日至12月1日期間限定，現場以彩繪機4.0的三麗鷗明星成員為主，包括 Hello Kitty、酷洛米、美樂蒂、大耳狗及布丁狗等人氣爆棚的明星，幻化成可愛的雲朵造型，陪伴所有旅客快樂出遊，為旅程留下最甜蜜的回憶。活動現場除了有多項歡樂互動體驗，在展區內完成指定闖關遊戲，還可拿到許多長榮航空X三麗鷗聯名的限定好禮。