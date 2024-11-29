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今年6月間，台中警方接獲情資，循線偵蒐毒品中盤商陳姓男子，經長期跟蒐掌握之後，持搜索票進門搜索，當場查獲安非他命1包、海洛因4包等，不過陳男與同居女友飼養一隻比特犬，他擔心警方搜索時間過久，愛犬受不了炎熱高溫，哀求員警先讓狗狗進房間吹冷氣，才答應配合調查，也讓在場員警傻眼。據了解，陳男為毒品中盤商，今年6月間，台中市警察局刑大偵三隊接獲情資，報請台中地檢署指揮偵辦，經過長期跟監與蒐證，見時機成熟後，持搜索票攻堅陳男住處，查獲安非他命及海洛因等毒品，另外還又其餘不明粉末，查扣後送交檢驗。不料警方在屋內搜索時，陳男飼養的比特犬在一邊轉來轉去，陳男擔心愛犬會受不了高溫，哀求警方先將愛犬帶到冷氣房內，才願意配合搜索調查，讓警方也非常傻眼。訊後，陳男與女友被依毒品危害防制條例罪嫌，移送台中地檢署偵辦，歷經4個多月偵查，台中地檢署依違反毒品危害防制條例起訴陳男。