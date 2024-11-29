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▲富邦蘇煒智任意引退。（圖／富邦提供）

今年富邦悍將未能打進季後賽，目前正著手進行戰力重整，中華職棒聯盟今（29）日公告，富邦悍將25歲投手陳冠勳與捕手蘇煒智正式任意引退。兩人雖是自主培訓選手出身，但曾攜手締造中職首對「自主培訓投捕搭檔」的紀錄，如今卻選擇告別球場，準備展開事業第二春。陳冠勳於2021年升上一軍，初生涯累計出賽75場，繳出2勝0敗、12次中繼成功成績，投球局數64.1局，防禦率4.62。然而，本季他僅獲得6場一軍出賽機會，防禦率高達10.80，逐漸淡出球隊主力陣容，最終選擇退役。蘇煒智自2022年進入一軍後，累計僅出賽3場，去年一軍僅登場1次，今年則完全待在二軍。他在2021年選秀落選後接受富邦悍將的自主培訓邀請，經過4個月役期後於2022年正式加入球隊，並在同年6月升上一軍。蘇煒智與陳冠勳在2022年6月23日搭檔，成為中職史上首對「自主培訓投捕」。目前富邦悍將陣中擁有前旅美好手張進德、去年打出生涯年表現的戴培峰，以及逐漸成長的姚冠瑋，還有二軍的蕭憶銘與豊暐等多位新星，讓蘇煒智要穩定進駐一軍的難度頗高。