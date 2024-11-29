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▲林家正乍看之下和莊子有些神似。（圖／林家正臉書、微博 ）

▲林凱威某些角度有沈文程的神韻。（圖／林凱威、沈文程臉書）

▲林昱珉被網友說有點像迪士尼角色雪寶。（圖／記者葉政勳攝、微博）

▲陳傑憲（右）8年前和吳奇隆錄節目，兩人惺惺相惜。（圖／Yahoo提供）

世界棒球12強錦標賽日前落幕，中華隊打敗強敵南韓、委內瑞拉、美國、日本等隊，抱走總冠軍金盃，28位選手和教練團都留名青史，有趣的是相關話題持續延燒，網友發現我國選手有不少明星臉，其中林家正一次撞臉關羽、匈奴人還有莊子，林凱威神似沈文程，林昱珉像卡通角色雪寶，隊長陳傑憲被封「中職吳奇隆」、「中職四爺」也已經不是新話題。旅美職棒國手林家正的口字、山羊鬍鬚成為他的正字標記，加上一雙丹鳳眼更顯性格，與三國歷史人物關雲長（關羽）、宋代思想家莊子，以及迪士尼電影《花木蘭》裡的反派匈奴有幾分相似；本次在9局下半登板、給日本再見雙殺的投手林凱威不只像多明尼加投手羅培茲（Victor Lopez），還有金曲歌王沈文程的神韻。中華隊王牌投手林昱珉的外貌讓網友聯想到經典動畫片《冰雪奇緣》中可愛的「雪寶」，也有人稱左投陳柏清和楊丞琳老公、大陸創作歌王李榮浩神似，另一隊員陳冠宇張嘴笑起來則有點像搖滾天王伍佰，不過這一切對比都只是搏君一笑，中華隊員外表各有特色，各自有擁戴的粉絲。「台灣隊長」陳傑憲因為長相神似一代男神吳奇隆，被取綽號「四爺」（吳奇隆代表作《步步驚心》角色名），其實吳奇隆2016年7月月上黃子佼主持的網路直播節目《佼心食堂》，陳傑憲即以特別來賓身分出席，都是學體育出生、外貌神似的雙帥同台，製造不少話題，當時22歲剛加入統一獅擔任內野手的新秀陳傑憲一出場，吳奇隆即露出目不轉睛的表情，直呼真的好像自己，還說「我要回去問我爸爸」。黃子佼後來得知陳傑憲小吳奇隆23歲，驚喊「吳奇隆的年紀可以生出陳傑憲了」，陳傑憲則謙虛地稱讚吳奇隆保養得很好，「如果我40歲也能長這樣，真的覺得我爸媽把我生得太好！」