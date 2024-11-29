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馬來西亞議員羅索華希日前在國會上提出，國家的高齡化和少子化問題越來越嚴重，要解決這個問題，政府應該獎勵「一夫多妻制」。此言一出引發外界撻伐，許多人直言毫無邏輯，因為「一個老婆都娶不到或養不起了，你還叫我娶好幾個」。羅索華希表示，為了解決人口老化的難題，同時讓年輕人願意步入婚姻殿堂，積極生兒育女，羅索華希認為應該獎勵「一夫多妻制」。羅索華希指出，如今社會風氣變了，「許多年輕人不是選擇不結婚，就是結了婚也不想要孩子。」他說，這問題要是任其發展下去，大馬的人口成長只怕陷入泥潭，國家發展也會因勞動力短缺而停滯。他認為，年輕人結婚困難，大多歸咎於結婚成本太高；這就好比天價聘禮擋在面前，誰還敢輕易提親呢？他提出馬來西亞必須加快人口成長步伐，尤其是對比中國、印度和印尼這樣的人口大國時，差距太過懸殊。羅索華希也特別提到，早在1982年，敦馬哈迪就提出了一個700萬目標人口政策，可是幾十年過去了，大馬的生育率不增反降，從2010年的2.1個孩子一路跌到2020年的1.6個孩子，實在讓人擔憂。他直言，這樣下去，到2043年，65歲以上的老人可能占到總人口的14%，國家恐怕難以為繼。他認為馬來西亞婦女部必須採取更積極的措施，例如提供豐厚的生育獎勵，甚至鼓勵實施一夫多妻制，讓更多家庭願意多生孩子，以提升整體生育率。有專家認為這樣的言論蠻荒謬，因為現在就是「娶不到老婆」，或女生有經濟能力能獨立不會想結婚，即使結婚也不太想生小孩，國際上許多已開發國家的少子化和不婚率的比例逐年上升。「娶一個老婆就越來越難了，還想娶好幾個老婆，誰要嫁？」更直言如果從性別比例已失衡的現況，以及增加人口和結婚率的角度來看，「一妻多夫制」還比「一夫多妻制」合理，雖然兩者都一樣荒謬。