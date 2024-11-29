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中華隊在2024第三屆世界棒球12強賽拿下冠軍，頒獎儀式完後，中華隊選手紛紛換上冠軍紀念T，當時引起不少球迷敲碗想要購買，《Fanatics Japan》隨後也馬上在官網上架此款紀念T，並在短短兩天內狂銷10萬件，一度所有尺寸都售罄，連官方都直呼：「太驚人了！」中華隊在12強擊敗日本拿下冠軍，這也是中華隊隊史上第一座國際一級賽事冠軍，因此所有周邊商品都引起球迷搶購，本次官方冠軍紀念T由美國體育商品龍頭《Fanatics》製作，並在《Fanatics Japan》官網販賣。由於《Fanatics Japan》限定只能在日本境內下單，因此也有許多代購社團協助球迷購買，目前許多代購社團都已開放第二波代購，預計將在明年3月才會到貨，但還是吸引許多中華隊球迷爭相購買。目前《Fanatics Japan》官網上尺寸齊全，一件冠軍紀念T售價為4400日圓（約合新台幣950）元，並接受預購至今年12月31日，依照一件950元新台幣計算，這次中華隊紀念T就為Fanatics帶來9500萬的收益。