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馬英九基金會邀請奧運金牌馬龍領銜的陸生團來台交流，27日抵台，下午走訪台北市孔廟，代表北京清華大學的奧運射擊金牌楊倩、大二生彭弋航接受媒體聯訪；其中彭弋航的外貌出眾，神似女星劉亦菲，受兩岸關注，網友們紛紛讚歎她根本是高智商、高顏值的「仙女」，她的學霸履歷也隨後在微博、小紅書等平台曝光。彭弋航高中時期就讀中國知名高中「人大附中」（中國人民大學附屬中學），根據人大附中微信公眾號「RDFZ青年之聲」的公開資料可知，彭弋航喜歡圍棋、鋼琴、繪畫和街舞，也曾赴世界芭蕾殿堂俄羅斯瓦崗諾娃芭蕾學校學習，每年會赴各國演出、參賽，多才多藝；此外，有賴於她出眾的外貌，也曾拍攝過kindle電子書平面廣告、甚至獲得美國迪士尼fashin kids公主選拔賽中國總決賽亞軍。目前就讀於清華大學日新書院漢語言文學專業2年級的彭弋航，27日接受採訪時表示，「來台感覺非常好，一下飛機就體驗到台灣同胞的熱情、好客、友好，下午去了中山女高，有非常可愛的小妹妹們追著我們跑，感覺像是回到老家探親，家裡的妹妹們非常親切、興奮。」針對外界對彭弋航高顏值的關注，她謙虛地表示，「我就是一個普通的大學生，清華也有非常多美女帥哥，也歡迎台灣的同學、同胞們來清華大學、大陸實地考察一下，非常歡迎，清華大學有22個食堂，我都沒有吃完，非常歡迎大家陪我一起去品嘗。」